L’ombre de Pékin plane sur la flotte rouge de Sa Majesté

Nouveau remue-ménage post-Brexit. Les services postaux de la Royal Mail britannique, viennent de lancer un test de 6 mois avec le constructeur chinois Yutong, pour renforcer son parc de véhicules.

L’objet du désir, le TE7, un mastodonte de 7,5 tonnes, passera un examen de passage sur les routes vallonnées du Yorshire en vue de son intégration définitive au service des sujets de Sa Majesté. Si l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040 est louable, pour les puristes de l’Union Jack, mais aussi de quelques européens, le choix pour y arriver a le goût doux amer de thé au jasmin.

Sous le rouge impérial, l’empire du Milieu

En réalité, le loup -ou plutôt le panda- est dans la bergerie depuis un bon moment déjà. Pour verdir sa flotte de 43 000 véhicules, l’opérateur postal anglais a développé son point de vue. En matière de batteries et d’utilitaires électriques, point de salut en dehors de la Chine.

Les postiers du roi utilisent déjà pour leur tournée de camionnette siglées Maxus. Un nom aux résonances très britanniques, puisqu’il s’agit du descendant direct l’ancienne marque anglaise LDV (Leyland Daf Vans). Seulement voilà, après une faillite retentissante, les actifs ont été croqués par SAIC Motor, un géant automobile basé à Shanghai. Si les silhouettes des camionnettes sont restées familières, la technologie vient de l’autre bout du monde.

Même constat pour les fameux prototypes VN5, testé par La Poste urbaine, sortis des usines de la London Electric Vehicle Company (LEVC). Les lignes rappellent les mythiques Black Cabs londoniens, mais les financements et la technologie sont la propriété du chinois Geely.

Un pragmatisme très british

Pour les managers de La Poste de Sa Majesté, pas question d’états d’âme géopolitiques. À mesure que les nouvelles technologies évoluent, l’institution examine toute une gamme d’options. Comprendre qu’en l’état actuelle, le poste anglaise compte pour verdir sa flotte sur la technologie et les tarifs compétitifs des constructeurs chinois.