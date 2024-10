Maxus eDeliver 5 : le fourgon ambivalent

Le Maxus eDeliver 5 est un fourgon électrique. Un vrai. Ce n'est pas un véhicule existant électrifié. Il peut se permettre de jouer sur les lignes, d'adopter un style peu commun et d'afficher des dimensions inédites. Côté style, le eDeliver 5 se distingue par son porte à faux avant court, une face avant très plate et son immense pare-brise. Original, c'est sûr, même si ce style n'est pas sans rappeler celui du Volkswagen ID Buzz Cargo. Cette ligne apporte aussi quelques aspects pratiques : l'espace de chargement est plus vaste que chez d'autres, Maxus affirmant même que ce eDeliver 5 a « le meilleur ratio encombrement extérieur/capacité de chargement de la catégorie ».

Catégorie mi-moyen

Ce Maxus est réalisé sur un empattement de 3,10 mètres. Il est disponible en deux longueurs et deux hauteurs. Le L1 s'affiche à 4,80 mètres et le L2 à 5,25 mètres. En H1, la hauteur est de 1,96 m et de 2,18 m en H2. Les volumes utiles obtenus sont de 6,6 m3 en L1H1, 7,5 m3 en L1H2, 7,7 m3 pour le L2H1 et 8,9 m3 pour le L2H2. Au vu de ces quelques données, où se situe le Maxus eDeliver 5 ? Proche d'un Renault Kangoo ou d'un Renault Trafic ? À mi-chemin en fait… Le Renault Kangoo, comme à peu près les autres fourgonnettes, fait 4,48 mètres de long pour 1,83 m de haut. Le Trafic, comme à peu près là encore pour les autres fourgons moyens, 5,08 m de long et 1,97 m de haut.

En fait, le fourgon le plus proche de ce Maxus est… le Volkswagen ID Buzz Cargo avec ses 4,71 mètres de long et son 1,93 mètres de haut. Toute comparaison s'arrête là, le Maxus affichant des capacités d’emport (volume et charge utiles) bien supérieures au Volkswagen. Le Maxus eDeliver 5 s'inscrit donc dans une catégorie intermédiaire et pourrait être qualifié de fourgon mi-moyen… en parfaite adéquation avec ses missions de livraison du dernier kilomètre.

La largeur entre les passages de roues, de 1,25 m, permet de charger une Europalette. Le seuil de chargement est à 53,2 centimètres et la longueur utile au plancher est au maximum de 2,65 mètres. Il y a aussi une trappe pour les charges longues. Mais pour ouvrir cette trappe, n'oubliez pas une clé : elle est en effet boulonnée…

Aucun rangement !

À bord, l'ergonomie des commandes est, bien qu'inhabituelle, plutôt bonne. Inhabituelle, car sur ce Maxus, le démarrage se fait en enfonçant la pédale de frein. Et l'arrêt se fait en appuyant sur un petit bouton situé sur la console en bas à gauche du volant. Les autres commandes tombent bien sous la main et le grand écran central est simple d'utilisation même si tout est tactile, ce qui n'est jamais une solution idéale pour des professionnels.

Ce qui est très inhabituel sur cet utilitaire, c'est surtout l'absence totale d'espace de rangement dans la cabine. Il n'y a même pas de boîte à gants ! Pas de bacs en bas de porte non plus mais un simple filet et aucun espace sur la casquette de bord. Seule une petite capucine permet de ranger quelques effets.