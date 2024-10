Maxus eDeliver 5 : le fourgon ambivalent

Bien équipé ce eDeliver et son unique niveau de finition… Au point de ne pas avoir de liste d'option. Mis à part la couleur noir métallisé, tout est compris dans le prix… Les deux portes latérales coulissantes, les caméras évoquées plus haut, la climatisation, le volant multifonction (réglable en hauteur mais pas en profondeur), le siège chauffant, l'écran tactile HD 12,3'' et toute une batterie d'aides à la conduite sont de série… Il ne manque pas grand-chose, si ce n'est la navigation, qui n'est tout simplement pas proposée, c'est dommage.