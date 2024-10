Maxus eDeliver 5 : le fourgon ambivalent

Le Maxus eDeliver 5 dispose d'une seule motorisation d'une puissance de 120 kW, soit 163 chevaux, et développant un couple de 240 Nm. Les batteries sont d'une capacité de 64 kWh pour toutes les versions. Les autonomies annoncées varient un peu selon la silhouette, mais oscillent autour de 300 kilomètres en cycle WLTP.

Ainsi, le L1H1 dispose d'un rayon d'action de 335 kilomètres WLTP mais de 489 km en cycle urbain. Pour la recharge, avec le chargeur 11 kW, il faut 7 h 30 pour faire le plein d'énergie tandis qu'en charge rapide (70 kW 150 A), il faudra une quarantaine de minutes pour passer de 10 à 80 %.

Le poste de conduite est confortable, la vision panoramique excellente, et les deux éventuels passagers, la banquette est de série, seront à l'aise. Lors des premiers kilomètres effectués, l'agrément de conduite s'avère réel.

La direction est très précise et la maniabilité de ce fourgon très bonne, grâce notamment à un angle de braquage réduit de 11,50 mètres. Très pratique en ville où il passera beaucoup de temps. Il y a aussi toute une batterie de caméras, qui facilitent grandement les manœuvres, comme la caméra 360°, mais aussi des caméras latérales. Lorsque vous mettez votre clignotant à droite ou à gauche, la vue de l'angle mort s'affiche sur l'écran central. C'est tout de même très sécurisant.

Ça décroche…

Sur la route, pas de surprise : rouler avec cet eDeliver 5, c'est rouler en fourgon électrique. Même sensation qu'avec d'autres, même silence de fonctionnement, même couple immédiat.

La conduite ne pose donc aucun problème à une exception près, et de taille. Cet eDeliver est équipé, sans autre choix possible, de pneumatiques Wanli, une marque chinoise. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur et n'assurent pas une bonne adhérence. C'est flagrant avec ce véhicule électrique traction et son couple immédiat. Sur une bretelle d'accès à l'autoroute, avec une accélération en appui sur chaussée humide, le petit décrochage a été instantané. Rien de très méchant mais ce n'est pas rassurant.

Au bilan des quelques kilomètres parcourus, la consommation moyenne s'est établie à 23 kWh/100.