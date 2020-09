L'UE confirme le durcissement des normes de CO2

Si certains observateurs de l'industrie espéraient encore bien timidement que l'Europe ne durcisse pas trop le ton, il n'empêche que la nouvelle tombée hier est un sacré défi à relever pour tous les secteurs, y compris (et surtout) l'automobile. La présidente de la Commission européenne, Ursula Van Der Leyen, a en effet confirmé le changement d'objectif. Ainsi, d'ici 2030, l'Europe devra atteindre - 55 % de CO2 par rapport aux taux de 1990, contre - 40 % prévus au départ.

Et à l'échelle de l'industrie, moins de dix ans, c'est court. C'est un cycle et demi d'un modèle de voiture, c'est aussi le temps nécessaire, pour certains, de se remettre d'investissements massifs, justement pour électrifier le catalogue et réduire les émissions de CO2.

Ce changement de cap amènera logiquement un durcissement des objectifs personnels pour chaque constructeur en Europe. Si certains sont déjà bien partis pour être dans les clous en 2021 (année de mise en place définitive du dispositif, qui induira des amendes en cas de dépassements), d'autres, comme les constructeurs haut de gamme, sont en retard. Il ne faut ainsi pas s'étonner de voir débarquer en masse des hybrides rechargeables ces derniers temps : c'est la solution la plus simple et rapide. Mais la vraie électrification massive sera probablement accélérée par cette décision européenne.