La Bicyclette en Bois : un vélo français qui envoie du bois

Les idées de vélos affluent ces dernières années, avec tantôt des succès (CowBoy), et surtout beaucoup d’échecs (Vanmoof, Angell). Mais l’inertie d’un marché devenu compliqué et concurrentiel n’a pas encore frappé les acteurs de l’innovation. De quoi laisser arriver certaines pépites et idées plus ou moins farfelues. Parmi elles, la Bicyclette en Bois.

Un projet qui revient à la racine

Le BB (pour Bicyclette en Bois) est le fruit de 3 années de recherches, afin de proposer un vélo presque intégralement en bois, du cadre à la fourche. Une première, car les fourches en bois ne courent pas les rues. Sébastien Denis nous a d’ailleurs confié qu’elle était un élément central de la conception de leur vélo et une innovation protégée par plusieurs brevets. Mais cela ne s’arrête pas là. Notre interlocuteur a évoqué plusieurs raisons qui ont motivé le duo à se lancer dans l’aventure.

D’abord, le plaisir de rouler un cadre en bois. Le matériau est tendre et dissipe les vibrations. Il est nettement moins rigide que du carbone, du titane ou de l’acier.

La seconde était de créer un produit français presque à 100 %. Pour la version électrique (car il existe une version musculaire), BB se fournit chez Virevolt (société française qui a investi une usine Renault).

Enfin, il y a une volonté écomico-écolo à utiliser un matériau naturel dont la traçabilité est connue, mais qui n’aboutit pas à un produit coûtant un rein.

Un vélo en bois, une hérésie ?

Pas vraiment. Le tout premier ancêtre du vélo, la draisienne, inventée par Karl Drais en 1817, était entièrement en bois. Dans les années 1860, avec l'apparition du vélocipède (souvent attribué aux frères Michaux en France), on trouve encore des cadres en bois, mais avec des roues cerclées de fer et des pédales fixées sur la roue avant.

Ce n'est qu'à partir des années 1880, avec l'arrivée du Grand Bi et surtout de la bicyclette de sécurité (comme celle de John Kemp Starley en 1885), que l'acier a commencé à remplacer le bois comme matériau principal.

De nos jours, les vélos en bois sont le fruit de passionnés ébénistes. Des œuvres d’art. L’équipe de BB a souhaité démocratiser cette approche. L’emploi de bois multiplis : de fines lamelles de bois collées sous haute pression pour former du contreplaqué. Chaque couche visible sur la tranche s'appelle un pli, d'où le terme « multiplis ».

Un équipement qui paraît correct

Outre le bois, les freins à disque hydrauliques sont des Shimano MT200. Les 8 vitesses Altus (ou 11 Deore en option) se passent au Shifter (donc Shimano).

Le moteur de 36 Nm de couple est logé dans le moyeu de la roue arrière. Ce qui permet de garder le même cadre sur les versions musculaires et électriques. La batterie amovible offre une capacité modeste de 258 Wh.

Curieux, nous avons demandé comment avait été testée la résistance du vélo. Ces derniers ont été soumis à un processus de vérification de qualité. Processus validé avec la certification VTC. Mais Sebastien nous a confié que les vélos vont prochainement passer un test de vieillissement accéléré.

4 versions disponibles et une campagne de financement participatif

Le BB est décliné en 4 versions :