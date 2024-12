Virvolt 900 : Renault fabrique aussi des moteurs de vélos électriques

Renault semble plus enclin à financer les moteurs de vélos électriques que ceux de F1 (désolé pour ce cri du cœur). Nous n’allons toutefois pas bouder notre plaisir et plutôt mettre en avant des efforts pour promouvoir la fabrication française.

Virvolt est une entreprise qui s’est initialement spécialisée dans l’électrification de vélos. Puis elle a évolué pour proposer un moteur dans cet esprit de durabilité.

Ainsi, l’usine Refactory assemble le moteur Virvolt 900. Il s’agit d’un modèle qui se loge dans le pédalier. Il délivre un couple de 80 Nm (pour une puissance légale de 250 W en nominal) et intègre un capteur de couple. Le plateau dispose de 42 dents. Le tout, dans un poids de 3 kg, soit environ 500 g de plus que la moyenne. Mais son point fort réside dans sa réparabilité (le démontage est facile et rapide). Virvolt s’engage d’ailleurs à fournir des pièces détachées aux revendeurs.

Plus fort encore, le moteur n’est pas cantonné à un seul vélo. Car initialement, Virvolt propose des kits d’électrification. L’entreprise française a donc conçu son moteur sur un principe similaire. Il sera donc possible de récupérer le moteur d’un vélo au cadre HS (par exemple) pour le placer sur un autre modèle compatible.

Enfin, l’alimentation est confiée à une batterie, également française, conçue par l’entreprise Gouach. Sa particularité est la réparabilité, grâce à un assemblage sans soudure. Il est ainsi très facile de remplacer les cellules.

Les premiers vélos à en bénéficier sont les modèles du fabricant français Jean Fourche. Derrière le jeu de mots se cachent des vélos abordables et fabriqués en France. Abordables, car bien en dessous du marché pour les prestations proposées.