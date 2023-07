La Bugatti hybride arrivera l'année prochaine

Le concept technique de la Bugatti Veyron et de la Chiron est probablement l’un des chantiers les plus ambitieux de toute l’histoire du groupe Volkswagen. Mis au point pour permettre aux autos de la marque de Molsheim d’être les plus rapides du monde tout en restant confortables à utiliser, leur groupe motopropulseur se composait d’un gigantesque W16 quadri-turbo de 8,0 litres développant entre 1001 et 1600 chevaux selon la version.

Alors que toutes les Chiron ont été commandées depuis fort longtemps et que Bugatti se prépare à assembler les Mistral et Bolide toutes réservées elles aussi, ce W16 va définitivement disparaître chez Bugatti tout comme la technologie des gros moteurs thermiques. La remplaçante de la Chiron arrivera dès l’année prochaine et utilisera un V8 hybride. Elle serait même déjà prête d’après le nouveau patron du design de Bugatti Frank Heyl qui s’est confié aux journalistes anglais d’Autocar.

Plus de records de vitesse ?

Il explique que la voiture délivrera des performances conformes à ce qu’une Bugatti doit être capable de faire, mais on en a probablement terminé avec l’ère des Bugatti détentrices de records de vitesse. La Veyron avait franchi la barre des 400 km/h au milieu des années 2000 et la Chiron avait réussi à toucher les 490 km/h en 2019. Rappelons que Bugatti appartient désormais à Rimac, qui fabrique la supercar électrique Nevera et conçoit des technologies électriques pour de nombreux constructeurs automobiles.