Il n'a jamais été très facile de réussir à trouver une bonne voiture d'occasion parmi les petites annonces. Pour cela, il y a plus de 50 ans, on cherchait déjà sa future voiture dans La Centrale en se mettant de l'encre sur les doigts en feuilletant les pages de ce qui était alors un journal. Plus tard, avec le Minitel puis avec évidemment son site web, La Centrale vous a donné la possibilité de chercher en utilisant des filtres et des menus déroulants.

Une méthode déjà satisfaisante, mais parfois un peu fastidieuse. Aujourd'hui, La Centrale (NDLR, qui fait partie du même groupe que Caradisiac) va plus loin en révolutionnant son protocole de recherches.

La Centrale, première marketplace spécialiste automobile de France, a décidé de s’adapter aux nouvelles technologies pour faire gagner du temps à tous ceux qui doivent renouveler leur véhicule (ou au contraire le vendre).

dailymotion La Centrale veut vous simplifier vos recherches de voitures d'occasion avec l'IA

L’idée ? Ne plus avoir à passer par les menus classiques de recherche d’un site, où il faut renseigner la marque, le modèle, le type de carburant, l’année, le prix…ce qui peut vite devenir rébarbatif pour le néophyte. Sur la base des solutions offertes par la fameuse plateforme d'intelligence artificielle, OpenAi devenue célèbre avec ChatGPT, La Centrale a développé sa propre IA pour vous permettre de gagner beaucoup de temps en facilitant vos recherches.

Il suffit de demander

L'assistant IA de La Centrale est capable de comprendre les demandes des utilisateurs et de générer des réponses simples sans utiliser du langage trop technique. Concrètement, un internaute peut indiquer ses besoins et critères spécifiques, par exemple : « J'ai trois enfants et je cherche une voiture spacieuse à moins de 15 000 euros à 40 km de Marseille maximum ». L’assistant IA de La Centrale scanne ensuite les annonces pour trouver des correspondances et peut poser des questions supplémentaires pour affiner les recherches. Grâce à ce nouvel assistant personnel, les utilisateurs La Centrale ont donc désormais accès à des offres et annonces personnalisées, des recommandations de véhicules adaptés ainsi qu’à des conseils sur toutes les questions liées à l'automobile.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour ceux qui sont habitués à utiliser des moteurs de recherche, vous les retrouvez toujours sur La Centrale, mais, et contrairement à ses concurrents, vous pourrez en plus y trouver cet assistant IA. Une première en Europe ! Pour essayer cette nouvelle façon de trouver sa voiture, ça se passe ici.