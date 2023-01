La conduite autonome enjolivée par Tesla

Tesla et la conduite autonome, c’est une longue histoire. Au début des années 2010, déjà, Elon Musk promettait que ses voitures pourraient bientôt conduite sans l’aide d’un conducteur derrière le volant. Depuis, cette promesse a été répétée quasiment chaque année, mais avec des délais toujours repoussés au sujet de l’arrivée en série de la technologie dans les Tesla vendues aux clients.

En 2016, le constructeur américain avait diffusé une vidéo pour montrer les capacités de l’Autopilot dans sa version expérimentale 100% autonome "FSD". On y voyait une Tesla circuler entre Menlo Park et les locaux de Tesla à Palo Alto en Californie, sans aucune action de la personne présente derrière le volant. La séquence visait à montrer l’efficacité du système de Tesla et sa capacité à se passer totalement d’un conducteur. Mais d’après les journalistes de Reuters qui suivent le procès en justice autour de l’accident mortel impliquant une Tesla en 2018 (à propos d’une éventuelle mauvaise utilisation des aides à la conduite du véhicule due à une communication maladroite de la marque), un ingénieur de la marque a reconnu devant le tribunal que cette vidéo de 2016 avait été truquée.

Montrer les capacités futures de l’Autopilot

Ashok Elluswamy, le chef du développement de l’Autopilot chez Tesla, explique en effet que cette vidéo « montrait ce que le système serait capable de faire une fois son développement terminé et non pas ce qu’il pouvait réaliser au moment de son tournage ». Pour réussir cette démonstration, une cartographie 3D très précise d’une certaine route prédéfinie a été enregistrée et programmée dans la voiture, sans rapport avec les systèmes de l’Autopilot installés dans les Tesla d’alors. Rappelons que l’état américain enquête sur la communication de Tesla à propos de l’Autopilot embarqué dans ses voitures, pour juger si elle a pu tromper les clients et être à l’origine de certains accidents graves. En 2023, Tesla n’a toujours pas reçu l’autorisation d’utiliser ses systèmes de conduite semi-autonome sur la voie publique aux Etats-Unis, contrairement à des sociétés qui font rouler des robots-taxis depuis l’année dernière en Californie.