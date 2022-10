La conduite autonome de Tesla encore loin d'être prête

Des Tesla à conduite 100% autonome, voilà ce que promet Elon Musk depuis près d'une décennie. Mais alors que le système FSD (« Full Self Driving ») de Tesla est toujours en développement actuellement, il risque de falloir attendre encore longtemps avant d'avoir enfin des modèles de la marque capables de se déplacer sans aucun conducteur derrière le volant.

Il y a quelques jours, pourtant, Elon Musk déclarait qu'il espérait toujours réussir à homologuer son système de conduite autonome avant la fin de l'année 2022. Mais il semble désormais résigné. D'après nos confrères d'Automotive News, le constructeur automobile est tout simplement incapable de satisfaire aux normes américaines permettant d'homologuer la capacité de conduite autonome de ses véhicules.

Une conduite semi-autonome renforcée

Plutôt que la vraie conduite autonome, Elon Musk viserait désormais à mettre en place d'ici la fin de l'année une nouvelle mise à jour des logiciels du FSD avec une capacité de conduite semi-autonome étendue. « Vous pourrez rouler de chez vous jusqu'au bureau sans toucher le volant de vos mains », a assuré Elon Musk lors de sa dernière conférence sur les résultats financiers de Tesla.

Mais il n'est plus du tout certain que la conduite entièrement autonome soit homologuée, même l'année prochaine. Elon Musk compterait en effet convaincre les autorités américaines de la sécurité de son logiciel de conduite automobile à l'occasion d'une démonstration organisée en 2023. Mais il n'exprime plus aucune certitude sur l'arrivée en série de cette fonction entièrement autonome sur ses autos, ni de son homologation en tant que tel par les autorités comme la NHTSA.