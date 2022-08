La conduite "100% autonome" de Tesla va devenir encore plus chère

Si vous commandez actuellement une Tesla Model 3 ou un SUV Model Y sur le site internet du constructeur, vous aurez le choix entre trois niveaux d'aides à la conduite. De série, l'Autopilot équipe la voiture d'un régulateur de vitesse adaptatif et d'un système de maintien dans la voie. Moyennant 3 800€, l'Autopilot amélioré ajoute à ces équipements de base un couplage avec la navigation ainsi que d'autres fonctionnalités comme le changement automatique de voie, le parking automatique ou encore la sortie de stationnement automatique. Si vous êtes prêt à payer 7 500€ en revanche, vous pourrez carrément équiper votre Tesla de la « capacité de conduite entièrement autonome ». Outre les systèmes de l'Autopilot amélioré, cet équipement ajoute la reconnaissance des feux de signalisations et des panneaux stop. Il promet également, comme son nom l'indique, une conduite 100% autonome lorsque le système sera officiellement homologué par Tesla en Europe. En attendant cette éventuelle homologation, les Tesla vendues en Europe ne peuvent donc pas faire fonctionner ce système visant à remplacer totalement le conducteur.

Aux Etats-Unis, les choses sont un peu différentes. Là-bas le FSD (« Full Self Driving ») est réellement fonctionnel pour les 100 000 clients de Tesla ayant signé pour aider au développement du système en devenant des « beta-testeurs ». Légalement, il impose toujours de rester derrière le volant et de surveiller tout ce que fait la voiture pour apporter d'éventuelles corrections. Et à l'occasion d'une nouvelle mise à jour de ce logiciel FSD, son prix passera dès le 5 septembre prochain à 15 000 dollars ( 15 110€) au lieu de 12 000 dollars actuellement. Soit désormais le prix d'une petite voiture pour un logiciel pas encore finalisé, dont les bugs persistants empêchent pour l'instant d'utiliser sa Tesla comme une vraie voiture autonome aux Etats-Unis (où elle n'est de toute façon pas encore homologuée comme tel).

La conduite autonome de Tesla prête en 2023 ?

Il y a quelques jours, Elon Musk affirmait que le logiciel de conduite 100% autonome de Tesla serait finalement prêt pour l'année 2023. Si tel était le cas et sous réserve d'une homologation en Europe et en France, il deviendrait donc possible d'utiliser dans un avenir proche sa Tesla avec une conduite réellement autonome. Mais pour l'instant chez nous Tesla n'a même pas fait homologué des systèmes d'aides à la conduite de niveau 3, ceux-là même qui permettent désormais aux Mercedes Classe S et EQS de conduire de façon autonome dans les bouchons autoroutiers allemands jusqu'à 60 km/h. Et il reste sans doute de longues batailles juridiques avant que le législateur accepte d'homologuer un système de conduite entièrement autonome...