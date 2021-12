Mercedes obtient l'autorisation pour la conduite autonome

Mercedes explique que ce sont les premières voitures au monde à recevoir cette autorisation : les EQS et nouvelle Classe S pourront désormais rouler, en Allemagne uniquement (dans un premier temps) sans que le conducteur ne touche au volant, et de façon légale. L'autorité nationale des transports, en Allemagne, le KBA, a en effet accordé l'autorisation à Mercedes pour la conduite autonome de niveau 3, le premier stade qui permet effectivement de se concentrer sur autre chose que la conduite, et laisser faire la machine.

Si la partie "matérielle" est prête, il faudra toutefois atteindre début 2022 pour commander le "Drivepilot" Mercedes, qui permettra de ne plus avoir à tenir le volant sur voie rapide. En outre, le législateur indique qu'en cas de problème lorsque la conduite autonome est activée, c'est le constructeur qui est jugé responsable.

Selon nos confrères de la presse allemande, l'option devrait coûter plusieurs milliers d'euros. Mercedes double ainsi Tesla qui n'a pas encore obtenu de feu vert pour la conduite autonome de niveau 3 en Europe, l'Autopilot obligeant le conducteur à garder ses mains sur le volant. Chez Mercedes, en cas d'inaction de sa part malgré les avertissements, le véhicule s'arrêtera automatiquement de façon sécurisée sur là-bas côté.

Malgré son coût probablement très élevé, Mercedes compte sur cette technologie pour vendre plus de berlines de luxe. Le Drivepilot sera en effet un argument imparable pour une clientèle qui ne rechigne pas à se faire conduire.