En début d’année, Hyundai frappait fort au CES de Las Vegas en faisant la démonstration d’une technologie via un prototype de Hyundai Mobis, une division du constructeur coréen dédiée au développement de systèmes innovants. Le « e-Corner » monté sur un SUV électrique Ioniq 5 lui permettait d’orienter ses quatre roues à 90 degrés et de pivoter littéralement sur lui-même, laissant imaginer des applications très utiles pour les manœuvres dans des espaces réduits.

La conduite "crabe" de Hyundai qui révolutionnerait la vie des angoissés du créneau

La démonstration est d’autant plus impressionnante dans la vidéo ci-dessus, montrant pour la première fois un prototype Hyundai Ioniq 5 utilisant le système e-Corner dans une situation réelle. On y voit le SUV électrique coréen s’avancer au niveau d’une place de stationnement avant de basculer ses roues à 90 degrés pour s’insérer directement dans la place sans avoir à effectuer les classiques manœuvres de créneau.

Pas pour tout de suite ?

La vidéo montre aussi que le prototype en question utilise des moteurs directement montés dans les roues. Or, le Ioniq 5 actuel possède un groupe motopropulseur installé au centre du train arrière (et du train avant dans sa version bi-moteur). Cette technologie e-Corner n’est donc pas prête d’arriver de sitôt sur le Ioniq 5 et les autres modèles électriques de Hyundai en série. A moins que les moteurs servant à propulser le prototype lorsque les roues tournées à 90 degrés soient différents de ceux permettant au véhicule d’avancer le reste du temps. Dans ce dernier cas, le système aura inévitablement un impact négatif sur la masse de la voiture…