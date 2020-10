La Creuse repasse à 90 km/h mais les radars restent à 80 km/h

Bonne nouvelle pour les automobilistes qui empruntent les départementales de la Creuse : depuis le 17 octobre, elles sont de nouveau limitées à 90 km/h (c'est possible depuis fin 2019 avec la loi d'orientation des mobilités). Et comme c'est déjà le cas dans le Cantal ou en Corrèze, tout le réseau du département est concerné. Au moins c'est simple. Il y a cependant un gros hic : si le département a bien communiqué en amont sur la date du 17 octobre, les radars n'ont pas été recalibrés à temps.

Le département a d'ailleurs lui même donné l'alerte aux conducteurs à la veille de l'entrée en vigueur de la mesure via les réseaux sociaux, écrivant notamment sur sa page Facebook que "le rehaussement de la vitesse maximale à 90 km/h pour les cinq radars présents sur le réseau départemental et sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, ne sera opérationnel qu’au plus tard le mardi 20 octobre". Il y a visiblement eu un délai trop court entre l'envoi à la préfecture des arrêtés signés et la date d'entrée en vigueur.

Le département a ainsi demandé aux automobilistes de continuer à rouler à 80 km/h dans les zones avec les radars, en indiquant que les panneaux de limitation à 80 km/h étaient encore en place avant les cabines. Et leur présence fait que les conducteurs flashés depuis samedi auront peu de chance d'avoir gain de cause en cas de contestation.