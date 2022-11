La Dacia Sandero à louer 4€ par jour chez Carrefour

Même si son prix vient d'augmenter, la Dacia Sandero est actuellement la voiture neuve la moins chère du marché avec son addition démarrant à 11 490€. Et chez Carrefour, il est possible de rouler avec la citadine bon marché de Dacia pour encore moins cher que ça, à condition de la louer. L'enseigne de grande distribution vient en effet de modifier ses tarifs de location des Sandero qu'elle propose à ses clients un peu partout en France, via la filiale Carrefour Location.

Il en coûte désormais 4€ par jour, un prix canon dont les clients peuvent profiter jusqu'à 30 jours successifs. A ce prix, il faut tout de même ajouter des frais par kilomètres parcourus, chiffrés entre 0,2 et 0,24€ du kilomètre selon le nombre de jours de location choisi. Si l'offre paraît extraordinairement intéressante pour les petits rouleurs, elle peut vite revenir assez cher si vous prévoyez d'effectuer plusieurs centaines de kilomètres avec.

Disponible dans tout le pays

