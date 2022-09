Mondial de Paris 2022 - la Dacia Sandero plus séduisante que jamais

Il y a quelques semaines, Dacia montrait toute sa gamme équipée de cette fameuse nouvelle calandre incorporant le badge « Link » au lieu de l'ancien blason. Le constructeur roumain en a profité pour revoir très légèrement le style des faces avant de ses modèles, de la Spring jusqu'au Duster. Mais ce n'est pas tout : Dacia en a aussi profité pour introduire un nouveau coloris « Kaki Lichen », un joli vert qui ne jurerait pas dans le catalogue d'une marque premium. Et la Sandero reçoit également d'autres nouveautés intéressantes. Désormais proposée à partir de 10 990€ dans la finition Essential avec le petit bloc essence SCe de 65 chevaux (mais toujours sans la climatisation), la Sandero garde l'option d'un bloc compatible GPL de 100 chevaux (à partir de 13 650€) et d'un TCe essence de 90 chevaux (à partir de 12 300€). Dans sa finition Expression formant le haut de gamme (à partir de 13 100€ en version 65 chevaux), elle conserve l'option de la transmission automatique (une boîte CVT en réalité) avec le moteur de 90 chevaux pour 16 000€.

De son côté, la version Stepway de la Sandero joue désormais les versions plus raffinées. Proposée à partir de 14 600€ en version TCe 90 chevaux (soit 2 300€ de plus que la Sandero normale à finition, motorisation et équipement égaux), la Sandero Stepway reçoit une transmission manuelle à six rapports quand la Sandero se contente d'une boîte à cinq vitesses avec les mêmes moteurs ! Et la Sandero Stepway se différencie également par une liste d'équipement plus riche. Elle a bien droit au Kaki Lichen à 500€ contrairement à la Sandero « tout court », mais aussi à un inédit toit ouvrant facturé 500€. Sous le capot, elle se différentie là aussi en proposant le moteur TCe de 110 chevaux en haut de gamme. L'addition grimpe alors à 16 650€, soit exactement le même prix que la version GPL 100 chevaux.

Plus chère, mais plus apprêtée

La Dacia Sandero et sa version Stepway n'ont jamais coûté aussi cher qu'en cette rentrée 2022. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'elles ont progressé à la fois sur le plan de la dotation et du style. Les nouveaux détails esthétiques vont-ils permettre au modèle d'attirer de nouveaux clients de chez Renault, Peugeot ou même Volkswagen ?