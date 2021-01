La Dordogne repasse une partie de son réseau à 90 km/h

Depuis la fin 2019, les départements ont la mainmise sur la limitation de vitesse sur le réseau secondaire. Ils peuvent en effet choisir de ne pas suivre la prérogative "Edouard Philippe" tant décriée sur le 80 km/h, et revenir aux 90 km/h. Mais uniquement sur le réseau secondaire, à savoir les routes départementales, et au prix d'un certain effort puisqu'il faut monter un dossier assez long et chronophage.

Les départements les plus ruraux ont passé la barrière administrative pour revenir à 90 km/h, mais ceux qui ont passé la totalité, ou au moins une majorité de leurs départementales à 90 km/h sont encore rares. Cette carte de la Ligue de défense des conducteurs, régulièrement mise à jour, montre qu'ils sont en fait une maigre poignée. La majorité est constituée de départements restants à 80 km/h, et "d'indécis".

La Dordogne est le dernier département en date à repasser à 90 km/h sur certaines routes. 6 % du réseau de départementales, soit 287 km de tronçons, vont ainsi revenir à l'ancien format. Des routes qui n'ont pas été choisies au hasard : ce sont des axes traversants, empruntés par des camions roulants à 80 km/h et obligeant les automobilistes qui souhaitent les doubler à prendre des risques en matière d'infraction routière.

Au delà du combat de plusieurs départements contre la sempiternelle centralisation française des décisions politiques, il y a l'aspect pragmatique du différentiel de vitesse entre voitures et camions, devenu inexistant au passage à 80 km/h.