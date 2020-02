La Fiat 500 originelle maintenant disponible en Lego

L'entreprise danoise spécialiste des briques Lego proposera très prochainement une nouvelle voiture dans sa collection Creator Expert. Le modèle en question n'est autre qu'une citadine Fiat 500 jaune avec plusieurs accessoires décoratifs.

La boîte comporte non moins de 960 pièces. La Fiat 500 affiche contre toute attente un gabarit assez imposant une fois montée : 24 centimètres de long pour 11 centimètres de haut et de large. Une mallette marron pour le hayon, un chevalet et son tableau montrant le colisée de Rome complètent l'ensemble.

La Fiat 500 Lego Creator Expert sera disponible à partir du 1er mars 2020 sur le site officiel Lego et -plus rarement- dans quelques boutiques de la marque. Son tarif en France s'élève à 84,99 €.