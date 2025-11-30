Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jeep Compass

La nouvelle Jeep Compass, la Jeep qu’on passe ? Bien au contraire !

Stéphane Schlesinger

6. La fiche technique du Jeep Compass

 

La nouvelle Jeep Compass, la Jeep qu’on passe ? Bien au contraire !

Les chiffres clés

Jeep Compass 3 III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 ALTITUDE BVR6
Généralités  
Finition ALTITUDE
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,55 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 550 L
Volume de coffre maxi 1 561 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 667 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 136 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 188 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.3 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 126 g/km (wltp)
Bonus malus max 1010
Jeep Compass

