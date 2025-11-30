5. Quelle note pour la nouvelle Jeep Compass ?
La Jeep Compass e-hybrid (145 ch, à partir de 39 490 €) est évaluée dans la catégorie des SUV moyens à boîte automatique et hybridation légère ou intégrale, qui comprend notamment :
- Dacia Bigster (155 ch, dès 29 990 €)
- Citroën C5 Aircross (145 ch, dès 34 990 €)
- Hyundai Tucson (215 ch, dès 37 850 €)
- Kia Sportage (239 ch, dès 39 840 €)
- MG EHS (198 ch, dès 32 490 €)
- Opel Grandland (145 ch, dès 38 990 €)
- Peugeot 3008 (145 ch, dès 40 000 €)
- Renault Symbioz (160 ch, dès 36 300 €)
|Jeep Compass
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,8 /20
