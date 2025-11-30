Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Jeep Compass

Essai

La nouvelle Jeep Compass, la Jeep qu’on passe ? Bien au contraire !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Stéphane Schlesinger

19  

5. Quelle note pour la nouvelle Jeep Compass ?

 

La nouvelle Jeep Compass, la Jeep qu’on passe ? Bien au contraire !

La Jeep Compass e-hybrid (145 ch, à partir de 39 490 €) est évaluée dans la catégorie des SUV moyens à boîte automatique et hybridation légère ou intégrale, qui comprend notamment :

- Dacia Bigster (155 ch, dès 29 990 €)

Citroën C5 Aircross (145 ch, dès 34 990 €)

- Hyundai Tucson (215 ch, dès 37 850 €)

- Kia Sportage (239 ch, dès 39 840 €)

- MG EHS (198 ch, dès 32 490 €)

- Opel Grandland (145 ch, dès 38 990 €)

Peugeot 3008 (145 ch, dès 40 000 €)

Renault Symbioz (160 ch, dès 36 300 €)

Jeep Compass
Budget
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
  • 6.63
 
Pratique
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 13,8 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (34)

Voir tout

Sommaire

19  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Jeep Compass

Jeep Compass

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité