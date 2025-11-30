La concurrence : pas de cadeau !

Le segment des SUV de segment, c'est très, très encombré. En hybride light, la Compass a fort à faire sur un segment ou le Dacia Bigster fait figure d’épouvantail grâce à son volume utile et ses prix planchers (dès 29 990 € en 155 ch). Ses cousins techniques (Citroën C5 Aircross 34 990 €, Opel Grandland 38 990 €, Peugeot 3008 40 000 €) semblent un peu moins armés hors bitume. On peut lorgner du côté du Renault Symbioz 160 ch (dès 36 300 €), pas tellement moins vaste, du nouveau Kia Sportage (dès 39 840 € pour 239 ch), du Hyundai Tucson (dès 37 850 €, 215 ch) ou encore du MG EHS (198 ch, dès 32 490 €).

À retenir : une proposition cohérente

Honnêtement, la nouvelle Compass n’est pas un véhicule-passion, se posant en hybride light mais aussi en Jeep Light. Sa plate-forme STLA et son 1,2 l signés Stellantis ne laissent pas espérer autre chose, en l’absence de vraie transmission intégrale. Néanmoins, outre des capacités en hors-piste légèrement améliorées par une garde au sol accrue et des programmes de conduite adaptés, la Compass apporte un design rafraîchissant, une excellente habitabilité, un comportement sûr, un rapport prix/équipement intéressant voire une attractive garantie portée à 8 ans/160 000 km si on reste dans le réseau officiel pour l’entretien. Reste que la Compass devrait bonifier son confort de suspension, sa finition, la réactivité de sa boîte voire de son système multimédia. Plus généralement, vu l’image de marque, on déplore les quatre roues motrices se réservent à la version la plus chère, qui plus est électrique. Pourquoi n’avoir pas retenu le groupe motopropulseur hybride de l’Avenger 4xe ?

Caradisiac a aimé

Le look sympa

L’habitabilité

Les nombreux espaces de rangement

L’équipement riche

Les capacités améliorées en hors-piste

Le comportement routier sûr

Le confort des sièges Caradisiac n’a pas aimé Le manque de réactivité de la boîte

Le moteur un peu juste et bruyant en accélération

Les réactions parfois sèches de la suspension

La finition moyenne

La motricité imparfaite (malgré la faible puissance !)

L’écran tactile trop lent

4x4 uniquement au prix fort