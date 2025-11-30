Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La nouvelle Jeep Compass, la Jeep qu’on passe ? Bien au contraire !

Stéphane Schlesinger

3. La Jeep Compass affiche un rapport prix/prestations plutôt intéressant

 

En 1,2 l 145 ch, la Jeep Compass s’offre à partir de 39 190 €, en finition Altitude. Ce tarif correctement placé inclut notamment la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 (mais sans régulateur adaptatif), la réplication de smartphone sans fil, les jantes de 18 pouces en alliage, le système Selec-Terrain, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, le GPS, la caméra de recul, les radars de stationnement, ou encore les projecteurs à LED.

À 40 990 €, la First Edition (ou Altitude Plus) ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, le hayon motorisé, le chargeur de smartphone à induction, les sièges et le pare-brise chauffant, ou encore l’alarme.

L’autre motorisation disponible dans l’immédiat, l’électrique de 213 ch, se présente dans les mêmes finitions, mais à respectivement 4 700 et 5 500 € supplémentaires selon les finitions (44 890 € et 46 490 €) A nuancer car ici, on a droit à un bonus de 2 000 € maxi, alors que la thermique pâtit d’un malus de 818 €.

À noter que jusqu’au 26 janvier, on économise 1 500 € en achetant sur Internet, sans compter les ineffables frais additionnels que certains concessionnaires tentent de vous refourguer…

Le point techno

De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Électrique. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue.

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 ALTITUDE BVR6

Equipements de sécurité

  • ABS - Système antiblocage des roues

  • Alarme

  • Commutation automatique feux de route/feux de croisement

  • Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux (AV/AR) / Airbag passager neutralisable

  • Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2

  • Feux AR à Signature LED

  • Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte

  • Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent

  • Système d&#039;assistance au maintien dans la voie

  • Système d&#039;ouverture et de démarrage sans clé

Equipements de confort

  • Rétroviseur intérieur photochromatique

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)

  • Direction assistée

  • Banquette AR rabattable 40/20/40

  • Eclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs

  • Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte

  • Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent

  • Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement

  • Siège conducteur et passager à réglage manuel

  • Système de navigation GPS

  • Système multimédia à écran tactile 16&quot; avec Apple Carplay / Android Auto sans fil

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AV électriques

  • Combiné d&#039;instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25&quot;

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 18&quot;, 225/60 R18

  • Sellerie Tissu Gris - Anthracite

Autres équipements

  • Caméra de recul

  • Projecteurs LED

  • Chargeur sans fil pour smartphone

  • Services connectés Uconnect Services

  • Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie)

  • Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)

  • Freinage autonome d&#039;urgence

  • Prises USB type A et C

  • Système anticollision actif

  • Système d&#039;avertissement de franchissement de ligne avec correction

  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Système Selec-Terrain à 4 modes de conduite

  • Boîte de vitesses robotisée 6 rapports

  • ESP

  • Eclairage d&#039;ambiance monochrome à LED

Options disponibles

  • Kit de gonflage (Fix & Go)

     : 

    50 €

  • Peinture Vulcano

     : 

    950 €

  • Peinture Amazonia avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Amazonia

     : 

    950 €

  • Peinture Antartica

     : 

    950 €

  • Peinture Yosemite

     : 

    950 €

  • Peinture Pacific

     : 

    950 €

  • Peinture Hawaï

     : 

    0 €

  • Peinture Antartica avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Yosemite avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Pacific avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Peinture Hawaï avec toit noir

     : 

    1300 €

  • Jantes alliage 19" avec pneumatiques M+S / 3PMSF, 225/55 R19

     : 

    500 €

Photos (34)

Jeep Compass

