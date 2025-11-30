3. La Jeep Compass affiche un rapport prix/prestations plutôt intéressant
En 1,2 l 145 ch, la Jeep Compass s’offre à partir de 39 190 €, en finition Altitude. Ce tarif correctement placé inclut notamment la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 (mais sans régulateur adaptatif), la réplication de smartphone sans fil, les jantes de 18 pouces en alliage, le système Selec-Terrain, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, le GPS, la caméra de recul, les radars de stationnement, ou encore les projecteurs à LED.
À 40 990 €, la First Edition (ou Altitude Plus) ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, le hayon motorisé, le chargeur de smartphone à induction, les sièges et le pare-brise chauffant, ou encore l’alarme.
L’autre motorisation disponible dans l’immédiat, l’électrique de 213 ch, se présente dans les mêmes finitions, mais à respectivement 4 700 et 5 500 € supplémentaires selon les finitions (44 890 € et 46 490 €) A nuancer car ici, on a droit à un bonus de 2 000 € maxi, alors que la thermique pâtit d’un malus de 818 €.
À noter que jusqu’au 26 janvier, on économise 1 500 € en achetant sur Internet, sans compter les ineffables frais additionnels que certains concessionnaires tentent de vous refourguer…
Le point techno
De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Électrique. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue.
Equipements et options
Version : III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 ALTITUDE BVR6
Equipements de sécurité
ABS - Système antiblocage des roues
Alarme
Commutation automatique feux de route/feux de croisement
Airbags frontaux, latéraux AV et rideaux (AV/AR) / Airbag passager neutralisable
Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)
Contrôle de la traction (TCS)
Contrôle de la pression des pneus
Assistance à la conduite semi-autonome Drive Assist de niveau 2
Feux AR à Signature LED
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent
Système d'assistance au maintien dans la voie
Système d'ouverture et de démarrage sans clé
Equipements de confort
Rétroviseur intérieur photochromatique
Climatisation automatique bi-zone
Aide au stationnement AV/AR
Allumage des feux automatique (capteurs de luminosité)
Direction assistée
Banquette AR rabattable 40/20/40
Eclairage extérieur de courtoisie dans les rétroviseurs
Frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en côte
Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse intelligent
Rétroviseurs extérieurs Noir brillant dégivrants rabattables électriquement
Siège conducteur et passager à réglage manuel
Système de navigation GPS
Système multimédia à écran tactile 16" avec Apple Carplay / Android Auto sans fil
Verrouillage centralisé
Vitres AV électriques
Combiné d'instrumentation numérique configurable à écran TFT de 10,25"
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 18", 225/60 R18
Sellerie Tissu Gris - Anthracite
Autres équipements
Caméra de recul
Projecteurs LED
Chargeur sans fil pour smartphone
Services connectés Uconnect Services
Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie)
Bas de caisse teintés dans la masse (protection à 360°)
Freinage autonome d'urgence
Prises USB type A et C
Système anticollision actif
Système d'avertissement de franchissement de ligne avec correction
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
Système Selec-Terrain à 4 modes de conduite
Boîte de vitesses robotisée 6 rapports
ESP
Eclairage d'ambiance monochrome à LED
Options disponibles
-
Kit de gonflage (Fix & Go):
50 €
-
Peinture Vulcano:
950 €
-
Peinture Amazonia avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Amazonia:
950 €
-
Peinture Antartica:
950 €
-
Peinture Yosemite:
950 €
-
Peinture Pacific:
950 €
-
Peinture Hawaï:
0 €
-
Peinture Antartica avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Yosemite avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Pacific avec toit noir:
1300 €
-
Peinture Hawaï avec toit noir:
1300 €
-
Jantes alliage 19" avec pneumatiques M+S / 3PMSF, 225/55 R19:
500 €
