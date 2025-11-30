En 1,2 l 145 ch, la Jeep Compass s’offre à partir de 39 190 €, en finition Altitude. Ce tarif correctement placé inclut notamment la clim auto bi-zone, les aides à la conduite de niveau 2 (mais sans régulateur adaptatif), la réplication de smartphone sans fil, les jantes de 18 pouces en alliage, le système Selec-Terrain, l’instrumentation digitale de 10,5 pouces, l’écran multimédia de 16 pouces, le GPS, la caméra de recul, les radars de stationnement, ou encore les projecteurs à LED.

À 40 990 €, la First Edition (ou Altitude Plus) ajoute les projecteurs matriciels, les antibrouillards avant, les vitres surteintées, le hayon motorisé, le chargeur de smartphone à induction, les sièges et le pare-brise chauffant, ou encore l’alarme.

L’autre motorisation disponible dans l’immédiat, l’électrique de 213 ch, se présente dans les mêmes finitions, mais à respectivement 4 700 et 5 500 € supplémentaires selon les finitions (44 890 € et 46 490 €) A nuancer car ici, on a droit à un bonus de 2 000 € maxi, alors que la thermique pâtit d’un malus de 818 €.

À noter que jusqu’au 26 janvier, on économise 1 500 € en achetant sur Internet, sans compter les ineffables frais additionnels que certains concessionnaires tentent de vous refourguer…

Le point techno De série, la Compass bénéficie du Selec-Terrain, une panoplie d’aides à la conduite facilitant les évolutions sur sol difficile. 4 modes sont proposés : Auto, Neige, Sable/Boue, Sport et Électrique. Ils optimisent les capacités de la Jeep en jouant sur la réactivité de l’accélérateur (moindre en mode Neige par exemple), l’assistance de direction et l’ESP, qui laisse un peu plus de dérive et de patinage en programme Sable/Boue.