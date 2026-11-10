La Formula 2030 montre comment Polestar veut faire envie à côté de Volvo, Zeekr, Lotus et Geely

60 119. Voilà le nombre de Polestar vendues dans le monde en 2025. Une belle augmentation par rapport à 2024 (+ 34 %), grâce à l’arrivée du Polestar 4, du 3 et de la 2 améliorée. Non seulement ces volumes restent assez faibles en valeur absolue dans le monde, mais la marque crée à la fin de la précédente décennie doit désormais cohabiter avec des marques cousines chassant quasiment sur le même terrain au sein du groupe Geely.

Polestar partage en effet une partie de sa technologie avec celle de Zeekr, Volvo, Lynk & Co et même Lotus. Ces marques essaient de jouer sur des positionnements différents (surtout Lotus) mais en définitive, leurs modèles se retrouvent parfois en confrontation directe sur le marché.

A quoi sert la Formula 2030 ?

Après avoir lancé la 4, la 5 et le 4 SUV et amélioré le 3, Polestar s’apprête à remplacer sa berline compacte la 2 en 2027 et à lancer un nouveau SUV compact (le 7) en 2028.

Le Formula 2030 que vous pouvez admirer est un concept-car électrique servant plutôt à donner les prochaines évolutions du design de Polestar. Il garde le principe des optiques avant en quatre parties mais arbore une face avant assez différente, avec pour la première fois une sorte de calandre et une grosse ouverture dans le bouclier. La poupe abandonne aussi le bandeau lumineux intégral au profit et la silhouette pourrait rappeler (avec beaucoup d’imagination) l’Alfa Romeo Brera dans l’esprit.

La voiture possède aussi un habitacle à quatre places au style assez spectaculaire, avec un volant très « voiture de course » et un combiné d’instrumentation de 20 pouces monté directement sur la colonne de direction. L’écran tactile central de 12,2 pouces peut être rabattu.

La prochaine Polestar 2 devrait donc s’inspirer de ces codes. Rendez-vous l’année prochaine pour la découvrir.