La liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2024 donne le vertige

Les 24 Heures du Mans 2023 ont été magnifiques, avec un début de course extrêmement ouvert et un duel entre Ferrari et Toyota qui aura duré jusqu’aux toutes dernières minutes de la course. Mais l’édition 2024 promet encore plus sur le papier, comme l’illustre la liste officielle des engagés publiée ce lundi par l’Automobile Club de l’Ouest.

Avec cette nouvelle catégorie Hypercar qui a convaincu les constructeurs en nombre grâce à des coûts de participation bien moins élevés que ceux de l’ancienne catégorie LMP1 (et malgré le problème épineux de l’équivalence de performance prévue par le règlement), la grande classique mancelle fait le plein. En plus de Ferrari, Peugeot et Toyota déjà engagés en LMH l’année dernière et de Porsche et Cadillac déjà présents en LMDh (deux types d’autos formant la catégorie reine Hypercar), on note l’arrivée d’Alpine, de Lamborghini et de BMW avec leurs nouveaux prototypes LMDh. Même s’il ne visera probablement pas la victoire faute d’expérience et de moyens, l’Isotta Fraschini Tipo 6 LMH fera son entrée elle aussi. Soit un total de neuf constructeurs officiellement représentés au plus haut niveau de l’endurance. Même sans la Scuderia Cameron-Glickenhaus et Vanwall vus l’année dernière, c’est un record qui renvoie aux plus belles heures des 24 Heures du Mans depuis la création de l’épreuve !

Il faudra aussi ajouter à ces 23 prototypes de la catégorie reine les 23 autos de la nouvelle catégorie GT3, remplaçant l’ancien GTE Pro. Sachant que les constructeurs s’y affronteront directement (Chevrolet, Aston Martin, McLaren, Ferrari, Porsche, BMW, Lamborghini, Lexus, Ford), cette catégorie ne manquera pas d’enjeu elle non plus. Les LMP2, au nombre de 16, cohabiteront aussi avec ces autos en piste même si elles passionneront sans doute moins les spectateurs.

Qui pour succéder à Ferrari ?

Après une édition 2023 remportée au classement général par une Ferrari à sa première participation (un exploit !), Toyota aura à cœur de prendre sa revanche. Il faudra aussi compter sur des Peugeot 9X8 techniquement améliorées désireuses d’effacer le début de carrière difficile de la lionne. Sans oublier les très compétitives Porsche et Cadillac, mais aussi les nouvelles arrivantes dont certaines pourraient être redoutables dès leur première participation. En théorie, ces 24 Heures du Mans 2024 vont être historiquement passionnantes. En théorie, en tout cas…