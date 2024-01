Peugeot mange son chapeau et ajoute un aileron à la 9X8

C’était la plus grosse surprise lors de la présentation de la Peugeot 9X8 sous sa forme conceptuelle en 2020. La belle voiture de course française conçue pour répondre à la nouvelle réglementation du championnat Hypercar, catégorie reine de l’endurance et des 24 Heures du Mans, ne possédait pas d’aileron fixe contrairement à toutes ses concurrentes (les LMH de Toyota et Ferrari ainsi que les LMDh de Porsche et Cadillac). Les ingénieurs de Peugeot Sport étaient pour cela partis d’un concept aérodynamique assez audacieux en lisant le règlement, privilégiant la faible traînée grâce à cette absence d’aileron et aux pneus fins. L’équipe de la marque au lion pensait alors optimiser au maximum les performances théoriques de la machine, sachant que la motricité offerte par la transmission intégrale permettait sur le papier de compenser la faible largeur des gommes arrière.

Sauf que le règlement a finalement évolué entre la phase finale de la conception de cette Peugeot 9X8 et sa première course, prévue pour la seconde partie de la saison 2022. Ce timing serré a depuis été pointé du doigt par les responsables de Peugeot Sport pour expliquer les performances décevantes de la voiture lors de ses premières courses en 2022 et sa saison 2023, elle qui aura été larguée en rythme à la régulière par les Toyota, les Ferrari et souvent les Porsche et les Cadillac. Ses concurrents auraient eu le temps de s’adapter aux changements réglementaires en dernière minute (avec surtout des pneus arrière plus larges pour compenser la moindre liberté d’utilisation du train avant moteur finalement imposé par les instances réglementaires), mais pas Peugeot car cela aurait nécessité de repartir de très loin à cause de son concept unique.

Un aileron, finalement

Fort de l’expérience de ces deux saisons décevantes, Peugeot Sport a finalement consenti à revoir en profondeur sa 9X8 comme l’équipe le laissait entendre il y a quelques semaines. Un prototype de la voiture « 2024 » a été débusqué sur le circuit Paul Ricard par un utilisateur d’instagram et il possède bien un aileron arrière. Peugeot Sport s’est d’ailleurs amusé de ces images volées en expliquant sur Twitter (X) que ses bureaux « sont actuellement fermés mais que de belles images seront bientôt montrées », au-dessus d’une image montrant la porte du « bureau de l’aileron arrière ». La nouvelle 9X8 « 2024 » devrait être officiellement présentée dans le courant de l’hiver. Elle cherchera à s’imposer dans le championnat WEC 2024 et aux 24 Heures du Mans, remportées en 2023 par la Ferrari 499P.