La Mazda 3 à moteur turbo officialisée

Mazda a laissé filtrer les informations sur la toute nouvelle Mazda 3 turbo, un moteur, il faut le rappeler, inédit sur la berline compacte qui ne faisait confiance qu'aux motorisations Skyactiv atmosphériques.

En lieu et place du 2.0 que nous connaissons en Europe, la Madza 3 fait appel au quatre cylindres 2.5 turbo développant 230 ch (plus de 250 ch selon le carburant et l'indice d'octane) et surtout un très respectable 420 Nm de couple (une des plus grosses valeurs de la catégorie). Des valeurs très intéressantes sur une berline de ce segment, mais la suite de la fiche technique est un peu moins explosive.

La boîte est une automatique à 6 rapports et à convertisseur de couple, imposée, tout comme la transmission qui est intégrale. Mis à part les jantes 18 pouces de série et la calandre noire, la Mazda 3 à moteur turbo devrait rester discrète : point de grosse sortie d'échappement et de bouclier spécifique : cette Mazda 3 n'est pas l'héritière de la version MPS, qui n'a toujours pas de suite. Il n'empêche, avec les quatre roues motrices et ce gros quatre cylindres, cette Mazda 3, qui ne sera très certainement pas vendue en Europe, devrait être particulièrement performante.