La McLaren Elva d'Alonso disponible aux enchères

Si McLaren fait partie de vos marques favorites et que vous souhaitez en plus signer pour un exemplaire à l'histoire particulière, sachez que la supercar Elva du double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso sera disponible aux enchères demain à Abu Dabi via le spécialiste Bonhams.

Détail étonnant, la sportive très appréciée entre autres par Lando Norris sur le circuit de Silverstone n'a pas roulé. Son compteur affiche en effet cinq kilomètres seulement. Comprenez par là que l'auto a été livrée et qu'Alonso a ensuite peu ou pas du tout conduit la voiture. Et cela est bien dommage puisque la McLaren Elva -capable d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 2,7 secondes grâce à son V8 4,0l biturbo de 815 chevaux- dispose d'un châssis et d'une carrosserie en fibre de carbone mais aussi d'un fond plat à effet de sol pour des performances de premier plan. Cerise sur le gâteau, l'absence de toit, de pare-brise et de vitres latérales plonge le conducteur dans une ambiance mécanique unique. Seuls 149 exemplaires ont été produits. La sienne affiche le numéro 114.

5 kilomètres au compteur

Difficile de trouver très gratifiant pour le modèle d'avoir été si peu conduit. Il dispose néanmoins d'un historique très spécial et d'une faible diffusion qui feront sans doute grimper la note. Les pronostics évoquent une vente à un peu moins de 3 millions d'euros. Rendez-vous demain à Abu Dabi pour le verdict.