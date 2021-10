La méta"Morphoz" de Renault primée

Les concepts-cars sont une vitrine. Futurs traits stylistiques de marque, futures technologies, ils représentent un condensé des orientations que souhaite prendre une marque. Et le plus souvent, en faisant preuve de pas mal de créativité, les designers et ingénieurs ayant à peu près carte blanche, pour épater autant leurs dirigeants que le public.

Dans la cadre du 36e festival international de l'automobile, le jury, issu de domaines divers dont l'automobile, la création, la mode, distribue les récompenses dans de nombreux domaines.

Et cette année, dans celui de la créativité, c'est le concept "Morphoz" de Renault qui a été primé.

Il faut dire que de créativité, il n'en manque pas, c'est une évidence. Souvenez-vous, nous l'avions découvert pour la première fois en mars 2020. Lui qui devait être exposé au salon de Genève, finalement annulé, a tout de même eu les honneurs de la presse, et nous vous l'avions présenté en détail à l'époque.

La possibilité de grandir de 40 cm !

Sa particularité, rarement vue : la capacité de faire varier sa longueur ! Ainsi, il passe d'un gabarit de petit SUV compact de 4,40 m à celui d'un gros SUV familial de 4,80 m. Une astucieuse cinématique sur les parties avant et arrière permet ce tour de force, en modifiant profondément sa physionomie, son habitabilité, son volume de coffre, et sa capacité d'emport de batterie, lui qui est 100 % électrique.

Créatif aussi dans la proposition de deux habitacles différents, l'un bardé d'écran numériques, l'autre vierge de tout écran et bien plus épuré.

En tout cas un concept visant à promouvoir la vision de Renault du futur automobile : l'adaptabilité aux besoins du moment, et l'empreinte environnementale.

Il était en compétition avec l'Aston Artin & Gentex DBS Superleggera, la BMW i interaction Ease, et la Honda Augmented Driving Concept