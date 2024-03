La mobilité partagée progresse encore en ville

Sur l’ensemble des 115 villes européennes analysées par Fluctuo, il apparaît que la trottinette en libre-service est le moyen de transport le plus privilégié en Europe. Non seulement, elle constitue la majorité des véhicules (56 %) des 930 véhicules free-floating, mais représente également près de la moitié (47 %) des 600 millions de trajets effectués annuellement. Malgré tout le nombre de trottinettes en service reste quasi stable (+1 %) pour un nombre de trajets en légère progression (+3 %). La trottinette devance ainsi le vélo (34 % des véhicules et 42 % des déplacements), la voiture (7 % des trajets) et le scooter (4 % trajets). À noter que ce dernier est le seul moyen de déplacement libre-service à connaître une baisse de son utilisation en Europe sur l’année 2023 avec une baisse de 27 % de sa flotte et une diminution de 28 % des trajets effectués avec ces deux-roues motorisés. À l'opposé, la voiture est le mode de transport partagé qui a le plus progressé en 2023. Non seulement les flottes mises à disposition ont augmenté de 25 %, mais le nombre de trajets effectué en auto a crû de 39 %. Soit la plus forte progression annuelle, tous modes de déplacement partagé inclus. Parmis toutes les villes européennes, Paris est la seconde ville derrière Berlin, où la mobilité partagée est la plus utilisée. Avec une spécificité locale.

L’exception parisienne

À rebours des grandes tendances européennes, et même françaises, Paris tient une place singulière. D’abord, parce qu’il s’agit de la seule ville européenne à avoir interdit l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service.

« De quoi jeter un froid sur marché » explique Julien Chamussy, CEO de Fluctuo. « Mais finalement, aucune autre ville n'a suivi l’exemple de Paris. Ailleurs, on a assisté à un durcissement des conditions imposées par les villes sans interdire. À Bruxelles, Berlin et Madrid, ils ont décidé de réduire le nombre de véhicules. » La capitale française se distingue également, après le retrait du service d'autopartage Zity, par la baisse de l’autopartage, alors que bruxellois et berlinois, à l’image de l’ensemble de l’Europe, plébiscitent ce mode de transport.

Retour du vélo en station

Enfin, il est à noter qu’à Paris la place du vélo en free-floating (26 vélos pour 10 000 habitants) cède du terrain au vélo en station (30 véhicules pour 10 000 habitants). Un changement de tendance dont Julien Chamussy, CEO de Fluctuo entrevoit la durabilité.

(1) UE27 + Royaume-Uni, Norvège & Suisse