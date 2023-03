La monstrueuse et mystérieuse Renault 19 Quadra Turbo

Renault possède une solide expérience du rallye, encore aujourd’hui avec ses versions de compétition de la Clio (y compris une version à quatre roues motrices pour la nouvelle catégorie Rally3). A la fin des années 90, la marque au losange a aussi réalisé quelques jolis coups sur les épreuves d’asphalte, notamment avec la version Maxi de sa Mégane (Kit-Car traction) de première génération. Mais Renault aurait-il pu s’engager en WRC dès le début des années 90 ? la vieille image ci-dessus, dont on trouve la trace sur Internet depuis quelques années, est visiblement tirée d’un magazine et aurait de quoi faire rêver les fans des versions routières spéciales des voitures de rallye.

Datant d’une époque où les autos du groupe A venaient de remplacer les surpuissantes Groupe B dans la catégorie reine du rallye mondial, ce prototype montre une R19 à la carrosserie élargie et dotée d’une transmission intégrale. Au début des années 90, Renault courait aussi dans le championnat de rallycross avec la R19 Quadra. Mais ce prototype routier semble différent de ces versions rallyecross et laisse penser (y compris d’après la légende de l’image) qu’il s’agit d’un projet abandonné visant à s’inscrire dans le championnat du monde des rallyes. Si Renault avait réellement décidé de venir en championnat du monde des rallyes (Groupe A) face à Toyota, Lancia, Subaru ou Mitsubishi, la marque au losange aurait de cette façon devancé Peugeot et Citroën qui n’y sont arrivés qu’en 1999 et 2001 avec la nouvelle réglementation « WRC ».

L’ancêtre de la Mégane RS

Apparues en 1992, les Subaru Impreza WRX et autres Mitsubishi Lancer Evolution étaient bien seules dans la catégorie des compactes sportives à transmission intégrale sur le marché. Une version ultra-sportive à quatre roues motrices de la Renault R19 aurait ainsi pu bouleverser la hiérarchie dans cette catégorie et bousculer les meilleures tractions de l’époque. Malheureusement, nous ne disposons d’aucune information technique sur cette mystérieuse R19 Quadra Turbo restée mort-née. Et même si elle dispose d'une transmission très différente, sa descendante la Renault Mégane RS se prépare à quitter définitivement le catalogue. Les sportives Renault, c'est fini et il faudra désormais se rendre chez Alpine pour trouver des modèles puissants et dynamiques.