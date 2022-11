Bientôt une puissante Renault Clio 4x4, mais pas pour la route

Les Renault Clio sportives, c’est fini depuis l’arrivée de la cinquième mouture de la citadine de la marque au losange. Elle se contente désormais de motorisations tranquilles, mais elle continue de courir en compétition et plus précisémment en rallye grâce à ses versions Rally5 et Rally4, cette dernière ayant été lancée l’année dernière. Et ce n’est pas fini : la Française se prépare à débarquer dans la nouvelle catégorie Rally3, qui représente comme son nom l’indique le troisième rang du rallye derrière le Rally 2 et le Rally1 (où l’on trouve les machines les plus performantes du WRC).

Conformément à l’esprit de cette catégorie, la Clio Rally3 s’équipera d’une transmission intégrale au lieu de la simple traction des catégories inférieures. Sachant que la cylindrée ne devra pas dépasser 1,6 litre, elle conservera sans doute le quatre cylindres 1,3 litre de la Clio Rally4 actuelle, avec une puissance fixée légèrement au-dessus des 200 chevaux. Elle est mise au point conjointement par Alpine Racing et Renault et sera officiellement présentée le 15 janvier prochain au circuit du Pas de la Case en Andorre.

De vraies petites WRC

La catégorie Rally3 vise à rassembler des autos plus performantes que les Rally4 grâce à leur transmission intégrale, mais sans faire exploser les coûts comme les autos des catégories supérieures. Le but est d’arriver à des autos coûtant environ 100 000€ à l’achat, avec un budget d’exploitation similaire sur la saison. A titre de comparaison, une Rally2 coûte plus de 200 000€ rien qu’à l’achat et une Rally1 demande plusieurs millions d’euros en location pour quelques rallyes de la saison. Et n’espérez malheureusement pas découvrir bientôt une version routière de ces Clio de rallye, ce n’est absolument pas à l’ordre du jour. Chez Renault, le sport routier passera bientôt par une version Alpine de la R5 électrique.