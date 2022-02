Futures Alpine A105, Nissan Micra, Renault R5 : une base commune, quelles différences ?

« Smart differenciation ». La différentiation intelligente. Voici la nouvelle méthodologie mise en place au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. L’idée : définir pour chaque véhicule le niveau de partage souhaité.

En clair, le niveau de points communs, important pour faire des économies en réduisant les coûts de développement pour les marques concernées et en jouant sur les volumes de production. Le but n’est pas non plus de multiplier les clonages, où les marques se contentent de changer la calandre, les phares et les pare-chocs, à l’image du Renault Kangoo et du Nissan Townstar.

Plate-forme et structure identiques

L’idée est plutôt de miser sur la stratégie de voitures sœurs, développée depuis quelques années par PSA et donc maintenant Stellantis. Cela consiste à mettre en commun tout ce qui ne se voit pas clairement. Ainsi, la dernière Opel Astra ne se contente pas de reprendre la plate-forme de la nouvelle Peugeot 308. Elle partage avec elle la base de sa structure, ce qui donne les mêmes découpes des portières, et les vitrages.

C’est sur ce principe qu’Alpine, Nissan et Renault vont proposer trois nouvelles citadines. La future R5, déjà connue sous forme de concept-car, va ainsi servir de base à une petite sportive signée Alpine et à un nouveau modèle urbain de Nissan, qui prendra la relève de la Micra.

Toutes les trois reposeront sur la plate-forme CMF-BEV, qui est une évolution de la plate-forme CMF-B des Juke et Clio, revue donc pour la motorisation électrique. Par rapport à l’actuelle base de la Zoé, Renault évoque une consommation électrique en baisse de 10 % et surtout un coût réduit de 33 %.

Une R5 anguleuse, une Micra arrondie

Mais en plus de la base, les trois modèles auront aussi les mêmes points durs architecturaux. Le teaser de la prochaine Micra (un nom qui n'a pas été confirmé) ne laisse aucun doute sur le fait que le gros de la silhouette est repris à la R5. Les vitrages seront partagés. Pareil pour la petite Alpine, dont on a ici imaginé le nom A105.

Toutefois, les designers vont donc faire preuve d’intelligence pour bien distinguer les véhicules. Les panneaux de carrosserie seront ainsi différents d’un véhicule à l’autre, afin de leur permettre d’avoir chacun une personnalité. On connaît déjà le look de la R5, qui jouera évidemment la carte du néo-rétro en s’inspirant du modèle originel né en 1972. On retrouvera de cette dernière les optiques en trapèze, les feux verticaux, le hayon plat. Le style se fera ainsi anguleux.

Alors que celui de la future Micra sera très arrondi. Le teaser montre des signatures lumineuses en forme de cercle, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La Nissan devrait ainsi miser sur la bonhomie et évoquer certaines Micra précédentes. Pour l’Alpine, on attend bien sûr du muscle. Le travail de carrosserie devrait porter sur un gonflement des ailes. Elle aura le droit à des éléments aéro bien visibles : son teaser ne laisse ainsi aucun doute sur la présence d’un énorme aileron.

Une Alpine bien plus puissante

La différenciation pourrait en revanche être moins marquée à bord. On imagine d’ailleurs que ce sur point, l’Alpine et la Renault pourraient être assez semblables. SI Luca de Meo croit en l’avenir d’Alpine, il veut que le label soit rentable au plus vite. Avec un véhicule au volume de ventes plus faible que les cousines généralistes, on peut être tenté de faire l'économie d'une planche de bord spécifique.

L’Alpine va en revanche se distinguer sur le plan technique. Pas question en effet d’en faire une fausse sportive. Elle sera ainsi bien plus puissante, avec un bloc de 160 kW, soit 218 ch. Là aussi, on est dans le partage, puisque ce moteur est emprunté à la Mégane E-Tech électrique. Pour la R5, Renault a d’abord évoqué un bloc de 100 kW, soit 136 ch, forcément attendu aussi sur la Micra. Une version moins puissante devrait aussi être proposée, avec 110 ch (le même choix que sur la Zoé actuelle donc).

Sur le plan de l’autonomie, pour les véhicules généralistes, l’Alliance a annoncé jusqu’à 400 km, ce que propose aujourd’hui la Zoé avec une batterie de 52 kWh. Une capacité que l’on devrait retrouver dans la CMF-BEV. Plus puissante, l’Alpine devrait être un peu moins bien lotie si elle n’a pas le droit à une plus grosse batterie.

Bien sûr, ces trois cousines partageront la même usine. L’Alpine, la Nissan et la Renault sortiront des mêmes chaines, celles de Douai dans le nord de la France. Elles arriveront sur le marché à tour de rôle en 2024.