La Renault Mégane RS Ultime coûte 53 450€ (c'est cher)

Bon sang, ça fait tout drôle. Quand on a gouté aux joies extraordinaires des châssis Renault Sport et passé du temps derrière le volant des meilleures Mégane RS, impossible de ne pas éprouver de la tristesse en découvrant le prix de cette Renault Mégane RS Ultime, la toute dernière vendue avant la suppression définitive du modèle et la fin des Renault Sport. Après sa présentation officielle il y a quelques semaines, la dernière des Mégane RS dévoile son prix : ce sera 53 450€.

Oui, ça fait très cher pour une Mégane RS mécaniquement identique à la RS Trophy (300 chevaux), proposée à 49 950€ il y a encore quelques mois (contre 44 650€ pour la variante de base). A ce prix, l’Ultime fait tout de même l’effort de présenter un équipement de série pléthorique avec le système Hi-Fi Bose, l’affichage tête haute, le régulateur de vitesse adaptatif et les aides à 360° pour les manœuvres. Il inclut également la télémétrie embarquée R.S. Monitor, les jantes alliage 19’’ dénommées R.S. Trophy Black Fuji Light, le badge latéral R.S. Ultime, les éléments de design noir brillant (rétroviseurs latéraux, poignées de porte) ainsi que le monogramme R.S. Ultime sur lame F1 avant. Le design intérieur s’enrichit de son côté de sièges baquet Recaro, de seuils de porte R.S. Ultime et d’une plaque numérotée et signée par Laurent Hurgon.

Deux options

Il n’existe que deux options au catalogue de la Mégane RS Ultime : le toit ouvrant électrique panoramique à 900€ et la housse de protection à 650€. Les collectionneurs seront peut-être convaincus, même si les puristes regretteront plutôt les anciennes versions Trophy-R et une approche finalement timide pour cette toute dernière Mégane RS de l’histoire. Avec ses 190 g/km au minimum, elle oblige aussi à payer un malus de 14 881€. Bref, il y a quand même de quoi hésiter avec une Honda Civic Type R à la fois plus puissante (329 chevaux) et plus performante, facturée 55 000€.