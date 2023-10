La mortalité routière repart à la hausse en septembre

Selon les premiers chiffres officiels publiés par l’Observatoire interministériel de la sécurité routière (ONISR), 292 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine en septembre 2023. Ce bilan, en augmentation de 9 % par rapport à la même période un an plus tôt (267 personnes tuées) voit la mortalité routière repartir à la hausse. Une première après neuf mois consécutifs de baisse.

Après un début d’année plutôt encourageant sur le plan de la sécurité routière, la tendance s’est donc inversée en septembre, à la faveur d’une météo particulièrement propice aux sorties et activités extérieures.

Dans le détail, ce sont 131 automobilistes, 79 utilisateurs d’un deux-roues motorisés, 19 cyclistes, 46 piétons et 3 usagers en EDPM (Engin de déplacement personnel motorisé) qui ont été tués sur les routes de France métropolitaine.

Une mauvaise dynamique également valable pour les blessés graves, en hausse de 10 % (1 585 blessés en 2023) comme pour le nombre d’accidents recensés par les forces de l’ordre en septembre dernier : 4 896, soit une augmentation de 5 %.

Malgré cette forte hausse constatée en septembre, le bilan sur les trois derniers mois reste positif, en baisse de 3 % en ce qui concerne le nombre de morts.