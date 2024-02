Après le bounce mode Mercedes très viral sur la toile et détourné de son usage de système de secours lorsque la voiture est coincée dans le sable, voici le SkyRide de la Nio ET9 capable de secouer le vaisseau amiral de la marque asiatique comme un chien sortant de l'eau. Un clip impressionnant et insolite publié par le média local CNEV Post sur Youtube montre le dispositif à l'œuvre.

La Nio ET9 peut se secouer comme un chien

Un résultat rendu possible grâce aux amortisseurs pilotés de manière indépendante par une pompe hydraulique puissante et une installation électronique capable d'envoyer en temps réel des commandes sur chaque roue. Nio promet d'ailleurs pour cette grande berline ET9 un confort de premier plan largement illustré dans de multiples vidéos promotionnelles du constructeur chinois. Les véhicules capables de réaliser une telle prouesse sont les SUV Rolls-Royce Cullinan et Mercedes GLS. Rien que ça.

Une électrique de luxe

Avant de livrer sur la toile cette séquence étonnante, la firme dévoilait en ligne une séquence montrant les réactions de la voiture sur un tapis à hautes fréquences. Le véhicule progressait ensuite sur de plus traditionnels éléments en plastique avec une aisance déconcertante. La Nio ET9 est attendue en Chine dès l'année prochaine avec un tarif d'un peu plus de 100 000 euros. Une coquette somme que le constructeur espère bien justifier par des technologies avancées de ce type.