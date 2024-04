La nouvelle Citroën ë-C3 électrique vous emmènera plus loin que prévu

Lorsque Citroën nous a officiellement présenté sa ë-C3 électrique l’année dernière, la marque aux chevrons revendiquait 320 kilomètres en autonomie maximale WLTP avec ses batteries de 44 kWh de capacité. Depuis, ces valeurs ont fluctué lors de nos différents contacts avec la nouvelle citadine électrique, elles restaient spéculatives en attendant son homologation définitive.

Et cette homologation définitive a enfin été réalisée par le constructeur français : comme indiqué au configurateur en ligne du modèle, ce sera 326 km d’autonomie maximale pour la version d’entrée de gamme You et 321 km pour la finition Max. Deux valeurs très légèrement supérieures aux estimations de départ, qui constituent en soi une bonne nouvelle.

Un peu plus de 150 km à 130 km/h sur autoroute ?

N’oublions pas qu’il s’agit de données WLTP, des valeurs qui seront nettement inférieures dans la vie réelle à allure autoroutière comme on l’observe immanquablement lors de tous nos essais. Si cette autonomie devrait bien dépasser les 300 kilomètres en ville, elle se limitera probablement légèrement au-dessus des 150 km à 130 km/h sur voie rapide. Heureusement, elle pourra se charger à 100 kW en courant continu comme toutes les petites électriques du groupe Stellantis. Rappelons qu'elle coûte 23 300€ en premier prix et 27 800€ en finition Max haut de gamme.