La nouvelle Mini déjà en fuite ?

Si c'est bel et bien une fuite, elle est tout simplement inédite. Rares sont les fois où un constructeur se laisse aller au point qu'une nouveauté importante soit immortalisée en photos des mois avant sa présentation et son lancement. Visiblement, Mini n'était pas très préoccupé par la surveillance de sa nouvelle Cooper, ni par le fait de devoir la cacher puisque l'auto a été surprise en Chine sous soutes les coutures, en version Cooper S qui plus est, s'il vous plaît.

Si l'avant fait dans la continuité avec la génération F56, que dire de l'arrière ! Le groupe BMW est déjà sous le feu de certaines critiques avec les calandres, mais là, Mini en oublie carrément les rondeurs caractéristiques pour des feux triangulaires étonnants.

Et puis nous voilà à l'intérieur, là encore sans camouflage, tout juste bâché. S'il est bel et bien celui de série, il faut alors bien avouer qu'une nouvelle marque a cédé à la mode du "tout épuré" largement mis en avant par Tesla dans la Model 3. Le plus surprenant est cet écran rond (déjà présent sur les anciennes Mini) mais ici sans encadrement. Cela donne une drôle d'impression, comme si le conducteur avait un miroir devant lui.