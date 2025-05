La nouvelle Renault 4 e-Tech bi-ton n'est pas peinte, elle est "imprimée"

Traditionnellement, les modèles Renault qui adoptent la carrosserie bi-ton passent deux fois en peinture. Une première fois pour la couleur de base, puis une seconde fois, après masquage, pour la seconde couleur contrastée. C'est long, fastidieux, et consommateur en énergie, puisqu'il faut passer deux fois la voiture sur chaîne, et la passer deux fois au four pour faire sécher la peinture.

Mais à Maubeuge, l'usine Renault du département du Nord (59), les choses changent. Si Renault parle d'une révolution, ça n'en est une que dans le milieu automobile, car la nouvelle technique utilisée est connue depuis des lustres dans le milieu de l'impression. Eh oui, si vous savez comment fonctionne votre imprimante à jet d'encre, vous savez déjà comment sera (est déjà) peinte la nouvelle Renault 4. Mais c'est une première pour Renault, et pour un constructeur généraliste.

L'arrivée du dernier modèle au losange sur les chaînes de production nordistes coïncide en effet avec la mise en place du nouveau procédé dit "Jetprint Paint" pour la peinture bi-ton. Terminés les deux passages en peinture. Les R4 bicolores ne passeront qu'une seule fois dans une cabine, modernisée pour l'occasion et accueillant deux nouveaux "robots imprimantes peintres". Pour la deuxième couleur contrastée, ce sont eux qui vont œuvrer.

La technique est complètement différente que pour la peinture traditionnelle. Cette dernière est opérée par des robots qui vaporisent la peinture en jets de 30 à 45 cm de large et sous haute tension pour "coller" ensuite à la carrosserie (méthode dite "d'atomisation").

Une précision redoutable et des gains en énergie et CO2

Désormais, pour le bi-ton, la technique est une technique d'impression, la "Jetprint Paint", avec les robots qui projettent sous pression un jet d'une peinture complètement différente de la peinture basique. La précision du jet est redoutable, avec la possibilité de peindre des bandes entre 1 et 50 mm de large, sur le toit comme sur le capot de l'auto.

Ainsi, le temps de mise en peinture est réduit, soit 6 minutes maximum contre plusieurs heures de main-d’œuvre nécessaires précédemment pour le masquage de la carrosserie. Les déchets sont aussi réduits à zéro puisque le rendement de cette peinture par impression est de 100 % , donc aucun gaspillage de matière, et les scotchs de masquage et bâches de protection deviennent inutiles.

Mais c'est aussi un gain en énergie (1,7 GWh selon la marque), et en émissions de CO2, Renault affirmant gagner par an 331 tonnes de CO2, soit la consommation annuelle de 350 foyers.

Nous observerons donc avec attention les exemplaires que nous aurons entre les mains lors de nos essais à venir (très bientôt sur Caradisiac), car sur la vidéo fournie par Renault, il semble que des traces subsistent entre les bandes. Gageons qu'elles disparaissent au séchage...

Cette technique, selon Renault, pourrait aussi intéresser les entreprises, pour une impression directe personnalisée sur la carrosserie de leur logo, ou de leur message publicitaire.