La part de marché de la voiture électrique explose en début d'année

En réponse à

De la "publicité à outrance sur ces autos" ? Vous plaisantez j'espère, des pubs j'en vois très largement plus pour des voitures thermiques. Quant aux personnes âgées, avec une moyenne de 50 ans, merci pour eux. De toute façon pour acheter neuf, que ce soit une électrique ou une thermique, c'est difficile à 20 ans. Enfin pour les chiffres de la Tesla modèle 3 je me permets de rappeler que Tesla livre par vague, donc donner des chiffres par mois n'est pas très pro. Donc restons en à la bonne nouvelle, davantage de VE, pour le bonheur de tous car on respire tous le même air et on vit tous sur la même planète !