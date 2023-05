La petite électrique de Cupra s'appellera Raval

A l’exception de Seat à l’avenir très incertain, toutes les marques grand public du groupe Volkswagen préparent des petits modèles citadins électriques. Chez Volkswagen, l’ID.2 arrivera dès l’année 2025 avec un premier prix fixé à environ 25 000€. Chez Skoda, un petit crossover arrivera quelques mois après. Et chez Cupra, un modèle urbain sortira à peu près au même moment et se basera comme ses cousins sur la plateforme MEB commune à de nombreux modèles compacts et familiaux du groupe allemand.

Et on connaît désormais le nom de la future citadine de Cupra : la version de série du concept-car Urban Rebel dévoilé au salon de Munich 2021 s’appellera Raval, du nom d’un quartier de la ville de Barcelone (comme sa sœur la Born faisant référence au quartier El born).

Une orientation sportive ?

Comme la Volkswagen ID.2, la Cupra Ravel prendra le format d’un véhicule citadin mesurant environ quatre mètres de long. Reste à savoir quel sera son positionnement par rapport au crossover Skoda et à sa cousine de la marque de Wolsfburg. L’heure n’est plus vraiment aux prix canons comme au temps de la Seat Ibiza. La division espagnole « dynamique » osera-t-elle se placer en face de la future Alpine A290 sportive ? Si oui, sa tarification sera sans doute plus élitiste que celle de ses deux cousines.