Salon de Munich 2021 - Cupra dévoile l'UrbanRebel Concept

Volkswagen a confié à Seat le développement d'une citadine électrique, dont la base servira pour d'autres firmes du groupe. Mais c'est Cupra, la marque sportive de l'espagnol, qui en donne le premier avant-goût avec ce concept-car UrbanRebel. Celui-ci porte bien son nom puisque le véhicule adopte l'apparence d'une citadine échappée d'un circuit. Ce concept confirme ainsi que la prochaine petite Seat branchée, prévue pour 2025, aura son équivalent sportif.

Sous des airs très extravagants, avec notamment un énorme aileron, l'UrbanRebel dévoile donc les grandes lignes de la voiture. On peut déjà retenir la forme du vitrage latéral, dans la continuité du pare-brise (façon casque de moto), les nervures sur les flancs, l'implantation des optiques avec une nouvelle signature lumineuse triangulaire ou, de manière plus globale, les dimensions. Le concept-car mesure 4,08 mètres de longueur, soit 3 centimètres de plus que l'Ibiza. La largeur est de 1,80 m, la hauteur de 1,44 m. L'habitacle n'a pas été montré.

L'UrbanRebel est basée sur la plate-forme MEB, une des nouvelles plateformes pensées pour les voitures électriques du groupe Volkswagen, avec un empattement raccourci. Pour ce concept, la marque s'est lâchée sur la fiche technique, avec une puissance continue de 250 kW, soit environ 340 ch, et un pic à 320 kW… soit près de 435 ch ! La firme annonce un 0 à 100 km/h réalisé en 3,2 secondes. Est-ce que la version de série osera un tel niveau de puissance ? Elle aura face à elle la nouvelle Alpine R5, qui aura pour sa part un bloc de 160 kW, soit 220 ch environ.