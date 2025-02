La Peugeot 504 break chargée avec la "grosse malle bleue" est de retour

« 504 Break chargé, allez monter les neveux, juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue », voici les paroles du premier couplet de la chanson Tonton du bled du groupe de rap 113. Des paroles qui font écho aux images vues lord des Victoires de la musique 2000, lorsque Rim’K, AP et Mokobé débarquèrent à bord d’une Peugeot 504 break.

Matthias Hossann a demandé à ses équipes de rendre hommage à ce break. Si le Peugeot Desing Lab a déjà publié sa réinterprétation, la seconde diffusée sur le compte Instagram du designer semble plus proche de l’esprit du groupe.

Dans un style restomod épuré, la 504 adopte un vitrage jaune, façon lunettes de conduite des années 80, des rétroviseurs de type "obus", mais c’est surtout le chargement bleu, composé d’une malle bien sûr mais aussi de cabas, d’une palette ou encore d’un ballon de foot, qui se remarque au premier coup d’œil. On notera également l’assiette surbaissée de l’auto, les gros pneus entourant des jantes à l’esprit BBS.

Le délire continue à l’intérieur avec la moquette, les sièges et les contre-portes aux couleurs de l’enseigne Tati, toujours en référence au titre du 113, dont le magasin de la capitale a fermé ses portes en 2021. Un platine vinyle trône au centre de la planche de bord, qui accueille également trois petits cadrans et le volant Hypersquare que l’on devrait voir dans les futures Peugeot.

Sous cette platine, on devine l’album Les princes de la ville qui a reçu les deux récompenses (meilleur album rap et révélation de l’année) en 2000. Un objet très convoité puisque Dj Mehdi a contribué à certaines de ses chansons, et surtout parce qu’il n’est plus disponible en raison de problèmes de droits d’auteur. Ce double vinyle dépasse facilement les 200 € en occasion. Que les fans se rassurent, une réédition serait en préparation…

On salue le clin d’œil de Peugeot, même si à l’époque aucun partenariat n’existait entre la marque et le groupe 113.