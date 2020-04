La production Audi bientôt relancée en Europe

Audi bientôt de retour dans la course de la production automobile. La firme d'Ingolstadt annonce qu'elle rouvrira dans la mesure du possible ses usines européennes fermées pour contrer la propagation du coronavirus.

Le responsable de la production membre du directoire de la marque allemande Peter Kossler a déclaré via un communiqué à ce sujet qu'Audi "relancera les usines européennes dans une démarche organisée. L'accent sera mis sur les employés pour qu'ils aient un environnement de travail sécurisé. Les équipes d'experts Audi ont adapté le processus de travail pour favoriser la protection de la santé en partenariat avec les spécialistes des départements concernés et les comités d'entreprise".

D'après Audi, le nouveau fonctionnement des chaînes de montage permettra une adoption des gestes barrière comme le mètre de distance de sécurité. Les quelques tâches ne permettant pas de le respecter seront obligatoirement réalisées par des employés équipés de gants et de masques couvrant la bouche et le nez. Enfin, des plaques transparentes seront installées entre les différents postes. Si Audi parvient à rouvrir ses usines dans les prochains jours, BMW et Mercedes emboîteront le pas.