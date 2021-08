La publicité de la nouvelle Subaru WRX qui ne passerait pas en Europe

A l'heure où Volkswagen sort une voiture "sportive" électrique avec l'ID.4 GTX, Subaru ne se pose pas encore la question de l'électrification pour ses modèles les plus dynamiques. Le constructeur japonais dévoile en effet les premières images de la nouvelle WRX, qui devrait être réservée au marché américain.

La raison est simple : elle embarquerait le 2.4 boxer turbo de 300 ch, sans hybridation. Autant dire qu'un tel moteur n'aurait aucune espèce de chance d'avoir une quelconque rentabilité en Europe où Subaru subit déjà des fiscalités pénalisantes vis à vis des rejets de CO2.

"La légende de rallye pour la future génération" titre Subaru, alors que le WRC fait sa mue et passe à l'hybridation. Une courte vidéo dans laquelle Subaru met l'accent sur les montées en régime, les glissades et le maniement d'un levier de vitesses. Bref, tout ce que nous ne voyons plus depuis déjà longtemps en Europe chez un constructeur généraliste.

Subaru devait donc dévoiler l'auto à l'occasion du salon de New York, mais celui-ci ayant été à nouveau annulé pour cause de Covid, la marque nippone prend les devants en préparant certainement un évènement spécifique. Boîte manuelle, moteur essence performant et transmission intégrale permanente sont ainsi à nouveau de la partie sur une auto dont on attend également une éventuelle déclinaison STI. Avant, peut-être, de passer un jour à l'hybridation ou l'électrique. Mais cela ne sera pas pour aujourd'hui.