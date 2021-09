La question occasion de la semaine : "Est-on obligé de faire entretenir sa voiture en concession pour conserver la garantie constructeur ?"

C'est une question qui nous est souvent posée.

Et la réponse est claire : c'est non. Il n'y a aucune obligation. Pourtant, nombre d'automobilistes sont persuadés du contraire. Encouragés en cela par le fait que c'est un discours largement relayé par les constructeurs et les concessionnaires de marque. À base de "si vous faites entretenir votre voiture hors réseau, vous perdrez la garantie en cas de pépin".

Rien n'est plus faux.

En effet, le règlement communautaire n° 1400/2002-CE, de juillet 2002 a clarifié la situation. Il vise à renforcer le jeu de la libre concurrence sur le marché de l'entretien automobile, en France et en Europe, et autorise le consommateur à choisir librement son réparateur automobile pour l'entretien de sa voiture, y compris pendant la période de garantie contractuelle.

La seule contrainte est que l'entretien soit fait par un professionnel, et qu'il respecte les préconisations du constructeur. Il faut donc que les qualités de lubrifiants par exemple, soient respectées, et que les pièces utilisées soient d'origine constructeur ou équivalentes.

Les clauses de garanties visant à vous obliger à faire vos entretiens dans le réseau de la marque sont donc abusives.

Une réalité moins simple que la théorie

La réalité étant souvent plus compliquée que la théorie, vous vous retrouverez souvent en difficulté face au constructeur, en cas de panne ou casse de pièce survenant sous période de garantie, si vous êtes sorti du réseau. Mais sachez que vous obtiendriez gain de cause devant un tribunal, et qu'il incombe au constructeur de prouver que l'entretien n'a pas été fait selon ses préconisations, ou avec de mauvaises pièces, pour pouvoir ne pas assumer ses responsabilités.

Ne vous laissez donc pas impressionner par le constructeur ou son représentant. Vous pouvez faire entretenir votre auto où bon vous semble. Mais soyez conscients, aussi, que vous devrez batailler plus ferme en cas de souci.

