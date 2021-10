La question occasion de la semaine : "peut-on encore faire sa carte grise en préfecture ?"

Je vous parle d'un temps, que les moins de 24 ans, ne peuvent pas connaître... Les préfectures en ce temps-là, accueillaient le public, jusque dans leurs locaux. Et muni de son dossier, on patientait des heures, avant d'obtenir son sésame... (maître Aznavour, si tu nous écoutes...)

Souvenez-vous... Si vous n'en êtes pas à votre première voiture, que vous avez plus de 30 ou 35 ans, vous avez peut-être été faire votre nouvelle carte grise, suite à l'achat d'une nouvelle voiture d'occasion, directement à la préfecture de votre domicile.

Il fallait réunir toutes les pièces nécessaires, s'y rendre, prendre un ticket avec un numéro, et attendre, souvent un temps infini, avant de passer au guichet, et repartir avec le précieux sésame (ou un certificat provisoire depuis que les cartes grises sont envoyées par courrier recommandé). Quand il ne fallait pas recommencer lorsqu'une pièce indispensable avait été oubliée...

Mais avec le temps, l'administration a évolué. Depuis 2004, la demande pouvait être faite par courrier. Mais on pouvait toujours se rendre en préfecture...

Or, avec la dématérialisation de plus en plus poussée des démarches administratives, et à la faveur du PPNG (Plan préfecture nouvelle génération), une démarche 100 % en ligne a été mise en place, et les guichets "carte grise" des préfectures de tout le territoire ont définitivement fermé le 6 novembre 2017, rendant impossible la réalisation sur place d'une carte grise. Impossible ? Vraiment ? Ne peut-on "quand même" pas faire la démarche exceptionnellement avec un agent de l'administration ?

Non, on ne peut définitivement plus, mais...

La réponse est non, clairement non. Il est aujourd'hui tout bonnement impossible de monter un dossier d'immatriculation auprès d'un agent de la préfecture.

Mais.

Car bien sûr, il y a un "mais". L'administration tient (heureusement) compte des derniers irréductibles qui n'ont pas d'accès à internet, et se préoccupe de ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, ou ne disposent ni d'un scanner, ni d'un appareil photo numérique, ni d'un smartphone pour numériser les documents nécessaires.

Ainsi, il est possible de prendre rendez-vous (ou sans rendez-vous, selon la préfecture) afin d'avoir un créneau pour pouvoir utiliser un "point d'accueil numérique". Il y en a au moins un dans chaque préfecture de département, mais également dans certaines sous-préfectures. Ces points sont dotés d'un ordinateur avec accès à internet, de scanners et d'imprimantes. Vous pouvez aussi vous faire aider dans les démarches, si nécessaire, par un "médiateur numérique".

Vous trouverez ici la carte des points d'accueil sur tout le territoire :

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

Autre solution, faire appel aux établissements France Service, ou aux maisons de service public. Sur le même principe, une personne vous aidera dans vos démarches, avec tout le matériel nécessaire.

Vous en trouverez la liste ici :

https://lannuaire.service-public.fr/recherche?whoWhat=maison+service+public&where=

Mais gardez en tête que ce n'est PAS l'équivalent de faire sa carte grise en préfecture. Le dossier n'est pas instruit sur place ! C'est seulement faire comme à la maison, mais... ailleurs, car on ne dispose pas du matériel ou des compétences nécessaires.

Une question sur le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.