La question occasion de la semaine : "vendre son occasion à un professionnel : comment ça se passe ?"

Lorsque l'on rachète une voiture, le plus souvent, on vend l'ancienne. Cela peut être une reprise par le concessionnaire, par un négociant ou par un spécialiste du rachat cash. Mais vendre sa voiture à un pro, comment ça se passe ?

Eh bien, c'est en général plus facile et rapide que lorsque l'on revend à un particulier. Mais avec un inconvénient majeur : la somme récupérée sera systématiquement plus faible.

Là n'est pas la question qui nous préoccupe aujourd'hui, celle-ci étant de savoir comment ça se passe.

Dans le cas d'un rachat de voiture neuve ou d'occasion en concession, et si le commercial accepte de reprendre votre ancienne voiture, c'est très simple.

Il définit un prix de reprise de votre auto, une date de reprise (qui correspond le plus souvent à la date de livraison de la nouvelle auto) et la somme est soustraite du montant que vous devez payer pour votre nouvelle acquisition.

Le jour dit, vous remplissez un certificat de cession classique, barrez la carte grise, et devez fournir un certificat de situation administrative (ex non-gage). Puis vous donnez les clés. Et c'est tout !

En effet, vous n'avez pas besoin, pour vendre à un professionnel, de fournir de certificat de contrôle technique lorsque la voiture a plus de 4 ans. C'est un des avantages de cette transaction par rapport à une vente à un particulier, pour laquelle ce document est obligatoire.

Chez un négociant automobile, la démarche est identique à celle d'une reprise chez le concessionnaire.

Certains pros rachètent cash, sans obligation de racheter une auto

Pour les sociétés spécialisées dans le rachat cash de voiture, comme par exemple mavoiturecash.fr, vendezvotrevoiture.fr ou reprise.peugeot.fr, le déroulé est un peu différent mais le final est le même que pour un rachat par un concessionnaire ou un négociant.

Le point de départ se fait sur les sites de ces sociétés. Vous décrivez votre auto, son état, son kilométrage, ses équipements. Le site vous envoie une première estimation automatique, puis un RDV est pris pour qu'une "vraie personne" examine la voiture et fixe un prix de reprise définitif (attention, souvent inférieur à l'estimation initiale). Si vous tombez d'accord, il faut remplir également un certificat de cession et barrer la carte grise.

Pas besoin de contrôle technique là encore, et la somme vous est rapidement versée, par virement le plus souvent.

L'avantage de cette filière est que vous pouvez faire reprendre votre auto de façon sèche, c'est-à-dire sans avoir à racheter une autre voiture, chose qui est très rare lors d'une reprise par une concession ou un négociant.

N'oubliez pas que depuis novembre 2017, et l'arrêt des guichets carte grise en préfecture, vous devez déclarer la vente de votre auto dans les 15 jours sur le portail de l'ANTS (Agence national des titres sécurisés) https://ants.gouv.fr, à moins que le professionnel soit habilité pour ce faire (ce qui est souvent le cas).

BILAN

Revendre sa voiture à un "pro" est plus facile, et plus rapide. Pas besoin d'effectuer un contrôle technique pour les voitures de plus de 4 ans, un paiement garanti, des facilités pour garder sa voiture jusqu'à la réception de la nouvelle. Mais soyez conscients qu'en général, vous perdrez 10 à 15 % par rapport à une revente à un particulier, et parfois plus.

Une question sur le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.