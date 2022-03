La région île de France accélère (un peu) sur les bornes de recharge

Lors de la séance de la Commission permanente du 23 mars, la Région île de France a alloué 28 millions d’euros pour décongestionner le réseau routier francilien et étendre le réseau de bornes de recharge pour les voitures électriques. Cette commission a approuvé plusieurs projets visant l’amélioration des infrastructures routières comme le contournement de Roissy (77), le réaménagement de certains carrefours sur la RN 10 à Trappes (78) ou encore la protection phonique de l’A4/A86 à Saint-Maurice, Maisons-Alfort et Créteil (94).

200 nouvelles bornes

Pour « accompagner » les Franciliens dans leur transition écologique, la Région a consacré 1,2 million d’euros à des travaux de mises à niveau et d’installation de plus de 200 bornes de recharge à Maisons-Laffitte (78), Verrières-le-Buisson (91), Bagneux (92),Suresnes (92), Aubervilliers (93), Bondy (93), Rosny-sous-Bois (93), Sucy-en-Brie (94), Argenteuil (95), Saint-Gratien (95) et Villiers-le-Bel (95).

Selon les récents chiffres d’Enedis, l’Île-de-France comptait fin 2021, 81 points de charge accessibles au public pour 100 000 habitants contre 108 points en Occitanie. Mais la dynamique est là : le nombre de ces points de charge a presque doublé entre 2020 et 2021, en région parisienne. Fin 2021, l’Île-de-France comptait ainsi 10 113 points de charge publics.