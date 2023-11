La Renault Mégane E-Tech anglaise baisse ses prix "façon Tesla"

Jusqu’où vont s’arrêter les baisses de prix sur les nouvelles voitures électriques des constructeurs français ? Les bonnes nouvelles s’enchaînent en la matière, notamment chez Peugeot où le tarif de base des E-208, E-2008 et E-308 a baissé à plusieurs reprises lors des derniers mois. Chez Renault aussi, la stratégie tarifaire a visiblement été adoucie par rapport aux objectifs initiaux. La citadine 5 E-Tech, par exemple, coûtera finalement 25 000€ en premier prix l’année prochaine et non plus 30 000€. Elle sera secondée à partir de 2026 par une Twingo disponible à 20 000€ alors que de l’autre côté de la gamme, le Scénic E-Tech fera l’effort de rester sous les 40 000€ en premier prix.

Dans ce contexte, il faudra aussi revoir la tarification de la Mégane E-Tech qui se fait voler dans les plumes en Europe par la MG4 chinoise nettement moins cher. Et c’est exactement ce que vient de faire Renault au Royaume-Uni où, comme l’ont remarqué les journalistes d’Auto Express, les prix de la compacte électrique viennent de baisser subitement de 2 500 livres sterling sur l’entrée de gamme (soit plus de 2 800€). Dans sa version de base là-bas avec la finition Equilibre et les batteries de 60 kWh, elle s’affiche désormais à 34 495£ soit 39 941€. Chez nous, le même modèle est affiché actuellement 42 000€. Notez que la baisse de prix peut atteindre outre-Manche jusqu’à 3 500£ sur la finition Iconic haut de gamme.

Bientôt des prix français plus doux, sans doute

Coûtant actuellement 38 000€ chez nous dans sa version de base en finition Equilibre avec les petites batteries de 40 kWh, la Mégane E-Tech devrait donc bientôt devenir plus abordable. 35 000€ pour les petites batteries et 39 000€ pour les grosses batteries nous paraîtrait cohérent si le Scénic doté de ces mêmes grosses batteries s’affiche sous les 40 000€. Alors que la MG4 à 29 990€ n’aura plus droit au bonus écologique l’année prochaine, cela permettra peut-être à la Française de devenir plus compétitive dans cette nouvelle catégorie. Et il faudra sans doute aussi que Volkswagen baisse tôt ou tard le prix de son ID.3…